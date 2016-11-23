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İstanbul’daki tekstilci cinayetinde yeni gelişme

İstanbul’da TIR gasp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin, iş adamı Kenan Kırmaç’ı kaçırıp öldürdükleri ve cesedini parçalayarak Çorum’da Kızılırmak’a attıkları iddiası üzerine Kargı ilçesinde başlatılan arama faaliyetinde kayıp iş adamına ait olduğu iddia edilen ceset parçası bulundu.

İstanbuldaki tekstilci cinayetinde yeni gelişme

23 Kasım 2016 17:22

Sultangazi’de 5 gün önce TIR gasp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin, 9 Kasım’da kaçırıldığı yönünde ihbar yapılan tekstilci Kenan Kırmaç’ı öldürülerek cesedinin parçalanıp Çorum’un Kargı ilçesinde Kızılırmak’a atıldığı yönündeki ifadelerinin ardından başlatılan arama çalışması sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Maksutlu köyü ile Karapürçek köyü Kışla mevkisinde Kızılırmak Nehri’nde iki bot ile yüzeyden ve kıyıdan arama faaliyetlerine devam ediyor. Arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünden AFAD tarafından talep edilen 5 dalgıç da katıldı. Dalgıç ekiplerinin Kızılırmak içerisinde yaptıkları arama sırasında su içerisinde bir ceset parçası bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen parçanın incelenmek ve DNA testi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

M. Muttalip Yalçın
 


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