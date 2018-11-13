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İstanbul'daki terör operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul'daki terör operasyonunda 4 tutuklama
İstanbul'daki terör operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul polisinin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan 10 PKK üyesinden 4’ü tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, bombalı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 10 Kasım'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün dağ kadrosuyla irtibatlı oldukları belirtilen 10 şüpheli yakalanmıştı. 

Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bugün tamamlanan 10 terör örgütü PKK üyesi, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı. 1 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, 5 kişinin ise savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği belirtildi.  

Sadık Kahraman 

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