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İstanbul’daki terör saldırısı Bakü’de lanetlendi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türkiye’de yaşanan terör saldırısı protesto edildi.

İstanbuldaki terör saldırısı Baküde lanetlendi

11 Aralık 2016 14:23
İstanbul’daki terör saldırısı Bakü’de lanetlendi - Tıkla İzle

İstanbul Beşiktaş’ta 38 kişinin şehit olduğu terör saldırısını kınayan Azerbaycan vatandaşları Türkiye Bakü Büyükelçiliği önüne toplandı. Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, terörü lanetleyerek “Azerbaycan-Türkiye”, ”PKK’ya ölüm”, “Terör örgütlerine ölüm” şeklinde sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mücadelesini devam ettirmesini isteyen Bakü Gaziler Derneği Başakanı Fuad Rızayev, “Sayın Cumhurbaşkanı mücadelenizden bir adım bile geri çekilmeyin. İleri yalnız ileri, mücadelenize devam edin. Biz sizinleyiz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlettir. Biz bugün Türkiye’nin arkasındayız. Biz Türkiye’ye karşı batıdan ve ya nerden olura olsun gelen kötülükleri lanetliyoruz” dedi. Elşad Hacıyev adlı vatandaş ise, “Biz Azerbaycan halkı her zaman sizin yanınızdayız ve her zaman sizin arkanızda olduk. Çünkü biz bir millet iki devletiz. Türkiye bizin vatanımızdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinde ve konsolosluklarda bayraklar yarıya indirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gün içinde, terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı göndermişti.

YUNANİSTAN’DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da İstanbul’daki terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Böyle zor anlarda dostlarımız ve komşularımızın yanındayız" denildi.


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