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İstanbul’daki terör saldırısına kınama

Van Demirciler-Tornacılar-Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, İstanbul’da yaşanan terör saldırısını kınadı.

İstanbuldaki terör saldırısına kınama

13 Aralık 2016 09:20

Açıklamalarda bulunan İdris Karael, 10 Aralık 2016 günü gecesi İstanbul’da güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlara yönelik hain ve kahpece gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi. Karael, “Bu terör olayında şehit olan polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Vatanımız üzerinde emperyalist Avrupa ülkelerinin desteğini alan iç ve dış düşmanlarca bir senaryo oynanmak isteniyor. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde daha çok birbirimize kenetlenme ve vatanımıza sahip çıkma günüdür. Ülkemizin her bir vatandaşını derinden üzen ve yurdun çeşitli illerinde birçok evlere ateş düşmüştür. Bugün itibariyle 44 polis ve sivil şehidimizden birisi olan Soner İdil kardeşimiz, Van’ın yetiştirdiği ender çocuklarımızdandı. Bir esnaf babanın oğlu olan Soner’in ateşi hepimizin yüreğine düşmüştür. Bu kalleşçe terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ancak aziz milletimiz ve ülkemiz insanlarının arasına nifak sokmaya çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Bütün ülke insanları olarak daha da sıkı sıkıya birbirimize kenetlenme zamanıdır. Uygulamaya çalışılan bu kirli ve sinsi oyunları bozguna uğratılarak boşa çıkartılmalıdır, diye düşünüyoruz. Tüm yurdumuzda barış, kardeşlik ve huzur ortamının tesisi tek dileğimizdir. Tekrar tüm polis ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar dilerken, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi. 

Etiketler: van


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