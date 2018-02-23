İstanbul’dan 48 Özel Harekat polisi Afrin’e dualarla uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 48 kişiden oluşan Özel Harekat Polisi, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın da katıldığı törenle dualarla uğurlandı. Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin bölgesine hareket eden polisler, kurban kesilerek dualarla uğurlanırken, merasime polislerin aileleri ve çocukları da katıldı.

"Vatanın, devletin, bayrağın onurunu, şerefini sizlere emanet ediyoruz"

Uğurlama töreninde konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan, Afrin operasyonuna destek için giden polislere yaptığı konuşmada, “Görev adamı olarak bir olay olduğunda olay yerine ilk gidenlerden oldunuz. Ben ilk defa karşımda duran arkadaşlarıma hayıflanarak, kıskanarak bakıyorum. Bunların hepsi nasip kısmet meselesi. Ben çok kıskanç biri değilim ama sizlere kıskanarak bakıyorum. Samimi olarak söylüyorum; inanın sizlerle beraber gelmeyi çok isterdim. Sizleri öncelikle kendinize, birbirinize emanet ediyorum. Vatanın, devletin, bayrağın onurunu, şerefini sizlere emanet ediyoruz. Sizlerin orada başarılı operasyonlar yapacağınızdan hiç şüphem yok” dedi.

Çalışkan, tekbirlerle kesilen kurbanın ardından Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim teslim ettiği tim müdürüne de kısa bir değerlendirme yaparak, “Bu arkadaşlarımın hepsi sana emanet. Hiçbiri eksik olmayacak” diyerek duygusal bir konuşma yaptı.

Sadık Kahraman

