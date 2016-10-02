Görüşmede iki şehir arasındaki turizmin geliştirilmesi, ortak sosyal ve kültürel projelerin üretilmesi gibi birçok konuda anlaşmaya varıldı.

Türkiye ile Hırvatistan arasında turizm köprüsü kurulması amacıyla harekete geçen Beyoğlu Belediye Başkan Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu ile Dubrovnik arasında turizm ve kültürel işbirliğini arttırmak için Türkiye'nin önde gelen tur operatörleri ile birlikte Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde temaslarda bulundu. Dubrovnik Belediye Başkanı Andro Vlahusic ile görüşen Başkan Demircan, Balkan ülkelerinden başlayarak Akdeniz, Ege ve Adriyatik kıyılarındaki şehirlere gitmelerini önemli sebebinin Beyoğlu’nu ve İstanbul'u bu coğrafyada yer alan ülkelere tanıtarak hem dostluğu hem de turizm ve ticareti geliştirmek olduğunu söyledi.

Vize kolaylığı için gerekli girişimler başlatılacak

Başkan Demircan, geçtiğimiz Temmuz ayında Dubrovnik Belediye Başkanı Andro Vlahusic’i makamında ziyaret etmiş ve yapılan görüşmede iki şehir turizminin geliştirilmesi için karşılıklı tur paketlerinin oluşturulması konusunda görüşmelerin başlatılmasına karar verilmişti. Alınan bu karar doğrultusunda Türk turizminin önemli aktörleri arasında yer alan, Anı Turizm, Kappa Tur, Turisttica Tur, Andiamo Tur, Turisma Grup ve Anı Turizm yetkilileri ile Dubrovnik’e çıkarma yapan Başkan Demircan, Dubrovnikli yetkililer ve turizmcilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda özellikle Türk Hava Yollarının İstanbul Dubrovnik arasında başlattığı seferlerin iki ülke turizmi için çok önemli olduğu, ayrıca vize konusunda kolaylık sağlanması için gerekli girişimlerin başlatılması kararlaştırıldı.

"Sosyal ve ekonomik birlikteliğimiz sürecek"

Dubrovnik’te bulunma amacının her şeyden önce iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek olduğunu ifade eden Başkan Demircan, "Dubrovnik ile olan tarihi ve kültürel gönül birlikteliğimiz devam etmektedir. Bulunduğumuz coğrafya aynı zamanda kaderimiz ve tarihten gelen bu kaderimizin bize bıraktığı, sosyal ve ekonomik birlikteliğimiz sürecek. Burada olmaktan mutlu ve memnunuz. Önceki başbakanımız sayesinde buraya THY uçaklarımızı indirmeye başladık. Peşinden Dubrovnik'teki kardeşlerimizle ekonomik bağlar kurduk. Beyoğlu ve Dubrovnik arasında turizm faaliyetlerini geliştirdik ve bundan sonra da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Amacımız, hem turizmi hem de dostluğumuzu geliştirmek"

Beyoğlu’nun, İstanbul ve Türkiye’nin medarı iftiharı olarak nam saldığını da belirten Başkan Demircan, "Bizim Balkan ülkelerinden başlayarak Akdeniz, Ege ve Adriyatik kıyılarındaki bu şehirlere gelmemizin önemli bir sebebi de, Beyoğlu’nu ve İstanbul'u bu coğrafyada yer alan ülkelere tanıtarak, hem dostluğumuzu, hem de turizm ve ticareti geliştirmek. Bugün burada bulunmamızın sebebi de sadece turizm alanında işbirliği değil, aynı zamanda dostluğumuzun pekişmesi amacını barındırır" diye konuştu.

"Eğitim ve kültür gibi alanlarda da işbirliği yapmayı arzu ediyorum"

Dubrovnik Belediye Başkanı Andro Vlahusic de, Dubrovnik ile Türkiye ilişkisinin başlangıcının 1462’lere dayandığını ifade ederek yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Sayın Başkan Demircan’a ve heyetindeki turizmcileri Sponza Sarayında ağırlamaktan onur duyuyorum. Beyoğlu Belediyesi ile son birkaç yıldır ilişkilerimiz geliştirme kararı aldık. Öğrenciler, eğitim, kültür, gibi alanlarda da işbirliği yapmayı arzu ediyorum. Bugün bu toplantı sonrasında Hilton Imperial Otelde yapılacak çalıştayda iki kardeş şehrin turizmcilerini bir araya getireceğiz ve yeni bir işbirliğinin başlamasını sağlayacağız" dedi.

Beyoğlu’nun festivalleriyle ünlü olduğunu bildiğini de belirten Vlahusic, "Dubrovnik de aynı şekilde. Bizim bir yaz festivalimiz var. Belki bu festival kapsamında Türkiye’de ki genç sanatçılar Dubrovnik’e gelebilir. Bu ilişkilerin gelişmesiyle birlikte iki kültürde birbirini tanıma fırsatı bulur" şeklinde konuştu.