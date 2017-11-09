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İstanbul’dan Kanada'ya yastık kılıfında uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul polisi tarafından bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilen bir kargodaki yastık kılıflarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbuldan Kanadaya yastık kılıfında uyuşturucu sevkiyatı

09 Kasım 2017 14:09
İstanbul’dan Kanada'ya yastık kılıfında uyuşturucu sevkiyatı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy’de bir kargo şirketinden Kanada'nın başkenti Ottawa'ya uyuşturucu madde yollanacağı yönünde istihbarat aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen İstanbul polisi, 6 Kasım Pazartesi günü kargo firmasına baskın düzenledi. Polisin baskınında Kanada’ya gönderilmek istenen paketler halinde 25 adet yastık kılıfının iç astarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızı ele geçirdi.

Narkotik polisi, ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgili sözkonusu kargo paketlerinin alıcısı ile göndericisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı kargo firmasından aynı ülkeye daha önce de poşetler içindeki masa örtülerinin astarlarına emdirilmiş 17 kilo 284 gram afyon sakızı ele geçirmişti. 

Sadık Kahraman

Etiketler: İstanbul, Kanada, uyuşturucu sevkıyatı

 

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