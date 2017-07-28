İstanbul'dan kokain getiren 4 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun'a uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, 3 kişinin İstanbul’dan otomobil ile yola çıktığını ve 1 şahsın da kurye olarak otobüs ile gönderildiğini tespit etti. Narkotik polisi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz, Şehirlerarası Otobüs Terminaline yolcu otobüsü ile gelen kurye M.E.Ş.'yi (55) takibe aldı. Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki bir lokantaya giden M.E.Ş., burada otomobil ile İstanbul'dan gelen C.A. (47), B.K. (42) ve Y.K. (41) ile buluştu. Polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik dedektifleri otobüs ile gelen kuryenin elindeki poşet içinden 294,60 gram kokain maddesi ile 99,60 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay