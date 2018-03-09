İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla gönderilen uyuşturucu haplar polise takıldı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir kargo şirketinin yurt dışı servisine uyuşturucu geldiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kargo şirketine uyuşturucu dedektörü köpeklerle yapılan baskında, İstanbul’dan Suudi Arabistan’a gönderilecek tahta sandıklara yerleştirilmiş 9 ayrı piston içine zulalı 51 kilo 728 gram ağırlığında captagon türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplar, demir kesme aletiyle pistonlardan çıkarıldı.

Polis, uyuşturucu hapları İstanbul’dan göndermeye çalışan kişi ya da kişilerle Suudi Arabistan’daki alıcıyı tespit etmeye çalışıyor.

İstanbul narkotik polisi, son bir yılda buna benzer operasyonlarda çeşitli ülkelerden gelen ya da sevk edilen toplam 5 milyon 773 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'uyuşturucuyla mücadele' kapsamında zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları aralıksız devam ediyor.

Sadık Kahraman

