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İstanbul’dan yola çıkan 103 kaçak göçmen Fethiye’de yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla durdurulan dört minibüsten Irak uyruklu 103 kaçak göçmen çıktı.

İstanbuldan yola çıkan 103 kaçak göçmen Fethiyede yakalandı

21 Ağustos 2017 14:38

Edinilen bilgilere göre; Fethiye-Antalya karayolu Çırpı mevkisinde uygulama noktasında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan dört minibüs kaçtı. Minibüsleri takibe alan Fethiye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçları çevre yolundaki Karaçulha kavşağında düzenledikleri operasyonla durdurdu. İstanbul’dan yola çıktıkları öğrenilen minibüslerde polis ekiplerince yapılan aramalarda yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 29’u çocuk 103 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri tarafından durdurulan minibüsleri kullanan ve organizatör oldukları iddia edilen Ö.A., N.D. ve H.Ç. gözaltına alındı. Kaçan bir minibüs şoförünün ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçakların bulunduğu minibüs, polis ekiplerinin gözetiminde emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Fethiye Emniyet Müdürlüğüne getirilen kaçakların ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesine sevk edileceği, gözaltına alınan şüphelilerin ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Murat Yalçın
 


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