İstanbul’dan yola çıkan 103 kaçak göçmen Fethiye’de yakalandı

Edinilen bilgilere göre; Fethiye-Antalya karayolu Çırpı mevkisinde uygulama noktasında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan dört minibüs kaçtı. Minibüsleri takibe alan Fethiye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçları çevre yolundaki Karaçulha kavşağında düzenledikleri operasyonla durdurdu. İstanbul’dan yola çıktıkları öğrenilen minibüslerde polis ekiplerince yapılan aramalarda yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 29’u çocuk 103 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri tarafından durdurulan minibüsleri kullanan ve organizatör oldukları iddia edilen Ö.A., N.D. ve H.Ç. gözaltına alındı. Kaçan bir minibüs şoförünün ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçakların bulunduğu minibüs, polis ekiplerinin gözetiminde emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Fethiye Emniyet Müdürlüğüne getirilen kaçakların ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesine sevk edileceği, gözaltına alınan şüphelilerin ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Murat Yalçın

