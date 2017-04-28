İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor

Şehirlerin kimliğini o şehre ait unsurların belirlediği fikrini dikkate alan Sultanbeyli Belediyesi, İstanbulensis Şiir Festivali’nin bu sene 5'incisini düzenliyor. Adını Sultanbeyli sınırları içerisinde yetişen “İstanbulensis” çiçeğinden alan festivale bu sene de dünyanın farklı ülkelerinden şairler katılıyor. 20 ülkeden 50 söz ustasının şiirlerini seslendireceği festivalin bu sene de ilgi görmesi bekleniyor.

Basın toplantısı 2, Gala 3 Mayıs’ta

2 Mayıs saat 10.00’da festival, Sepetçiler Kasrında basınla buluşacak. Festivalin bu sene galası Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılacak. 3 Mayıs tarihinde şiirler 'Diriliş' ruhuyla Lütfi Kırdar’dan yükselecek. Yerli ve yabancı şairlerin tanıtımıyla başlayacak olan galada Filistinli ünlü grup Le Trio Joubran konser verecek.

Yabancı katılımcılar

Bosna Hersek’ten Cemalettin Latiç, Lübnan’dan Refet Muhammed Reşid El-Mikati, Rusya’dan Meşbaşe İshak, Filistin’ten İbrahim Nasrallah, Meksika’dan Dolores Dorantes, Portekiz’den Rui Colas, Şili’den Monica Canulef, Azerbaycan’dan Humay Mahmudova, Arjantin’den Florancia Aisha Duranti, Kenya’dan Muhammed Eno, Fas’dan Ahmu El-Hasan El-Ahmedi, Mısır’dan Arif Kharki Abu Khudairi, Abdurrahman Yusuf El-Kardavi, Irak’tan Fevzi Kerim, Moğolistan’dan Leetiv Namdag Janchivin, Hollanda’dan Erik Lindner, Norveç’ten Ingrid Storholmen, Ukrayna’dan Vasyl Makhno, Macaristan’dan Krisztina Toth ve Slovenya’da Barbara Pogacnik katılımcılar arasında yer alıyor.

Yerli katılımcılar

Türkiye’den ise festivale Cahit Koytak, Hüsrev Hatemi, Nurullah Genç, Cevdet Karal, İnci Okumuş, Mürsel Sönmez, İsmail Kılıçarslan, Mustafa Akar, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Şeref Akbaba, Metin Önal Mengüşoğlu, Celal Fedai, Hüseyin Akın,Hayriye Ünal, Ali Ural, Ayşe Sevim, Serdar Kacır, Yusuf Şahin, Hakan Arslanbenzer, İhsan Deniz, Ulaş Konuk, Ercan İriş, Kadir Ünal,Ahmet Şefik Vefa, Ahmet Akın, Hatice Ermiş Özdemir, Abdunnasır Doğru gibi isimler katılıyor.