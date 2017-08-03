İstanbulkart artık İSPARK otoparklarında da kullanılmaya başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği uygulama kapsamında, vatandaşların toplu ulaşım araçlarında kullandığı istanbulkart artık İSPARK otoparklarında da kullanılmaya başladı.

Yeni uygulamayla Pazartesi günüden itibaren İSPARK otoparklarını kullanan vatandaşlar ödemelerini İstanbulkart ile daha hızlı ve kolay yapacak.

İstanbulkart’ın otopark ödeme özelliği sayesinde aracını park eden vatandaşlar nakit para kullanmak zorunda kalmayacak. Hem yol üstü otoparklarda hem de kapalı otoparklarda kullanılan sistem sayesinde otopark ödemeleri kolaylık ve hız sağlayacak.

Vatandaşların tüm ödemelerini nakit para taşımadan, para üstü beklemeye gerek duymadan hızlı ve temassız bir şekilde yapabilmeleri için istanbulkart’a elektronik para kartı özelliği kazandırıldı. Sadece ulaşımda değil birçok farklı ödeme sektöründe kullanılabilecek olan istanbulkart'ın kullanım alanlarını yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da bulunan açık ve kapalı, yol üstü otoparklarında 610 noktada geçerli olan sistemi kullanmak için istanbulkart sahibi olmak yeterli.

Vatandaşlar ödeme yaptıktan sonra ödeme bilgilerinin detaylarını görmek isterlerse ‘istanbulkart.istanbul’ web sitesinden üyelik yaparak nerede ödeme yaptıklarını, kalan bakiyelerini ve kart hareketlerini inceleyebilecekler.

Öte yandan, istanbulkart ile otopark ödemesi kapalı otoparklarda, otomatik ödeme noktalarından ve yol üstü otoparklarda yapılabiliyor.