İstanbullu Gelin 60. yeni son bölüm izle | İSTANBULLU GELİN 61. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | Star TV, Youtube son fragman izle.

İstanbullu Gelin 60. yeni son bölümde heyecam dorukta... Esma'nın aileye sürprizi Boranlar'ın gündemini değiştirecek. Diziye damga vuran en önemli gelişme ise Ülfet'in ilk kez yenilen tarafta olması.. Ülfet'i bekleyen sürpriz ne? Fikret Adem ve Ülfet'i bitirmeye and içecek peki bunun için ne yapacak? İşte, yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı, son bölüm izleme linki ve ayrıntılar...

İSTANBULLU GELİN 60. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

iSTANBULLU GELİN 60. YENİ SON BÖLÜMDE MÜTHİŞ GELİŞMELER VAR... iŞTE YENİ SON BÖLÜMDEN KISA BİR ÖZET...Fikret duyduklarını serinkanlılıkla sindirmeye çalışırken, Adem ve Ülfet'i bitirmeye and içer. Akif bu uğurda Fikret'in yol arkadaşı olacaktır. Esma'nın aileye sürprizi Boranlar'ın gündemini değiştirir. Süreyya'nın desteğini alan Esma verdiği kararla emin adımlarla ilerlerken Ülfet'ten de bir yerde geçmişin intikamını almaktadır. Ülfet bu şoku atlatmaya çalışırken başka bir sürpriz onu beklemektedir; Sedef geçmişin ağırlığıyla tam karşısındadır…

İSTANBULLU GELİN 61.BÖLÜM YENİ FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Fırat Tanış gibi isimlerin paylaştığı İstanbullu Gelin 61. yeni bölüm fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz net değil ancak yayınlandığı zaman izleyebileceğiniz linkleri habreirmizin içinde görebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Garip, Esma'yı evlilik teklifine götüren olayları öğrendikten sonra hayalinin bu şekilde olmadığını belirtir. İyice hassaslaşmış olan Esma'ya bu son darbedir. Artık Garip'in yanında da kalmayan Esma kendisini konakta bulur. Bu sırada Ülfet de boş durmayarak aileye samimiyetini ispatlayan bir oyun oynar. Esma'dan haber alamayan herkes panik içerisindedir. Faruk'un Esma'yı bulması ve eve döndürme isteği ise Esma tarafından kabul edilmez. Yeni yaşına yalnız gireceğini düşünen Esma'ya ise Süreyya güzel bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz Boran kadınlarını ve erkeklerini hiç beklemedikleri maceralara sürükleyecektir.

