İstanbullu taksiciler yeni başkanını seçti

İstanbul'da bulunan 17 bin 395 ticari taksinin bağlı bulunduğu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) sandığa gitti. Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun katılım ile gerçekleşen seçim için iki adayın yarıştığı seçimin galibi, mevcut başkan Yahya Uğur’u 555 oy farkla geçen Eyup Aksu oldu.

İTEO’nun 2 dönemdir başkanlığını yapan Yahya Uğur bin 107 oy aldı. Daha önce Yahya Uğur yönetiminde Başkanvekilliği görevinde bulunan Eyup Aksu ise bin 662 oy alarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın yeni başkanı oldu.

Seçimler sonrası yaptığı konuşmada taksici esnafının uzun zamandır başkaları tarafından yönetildiğini belirten Aksu ilk iş olarak esnafın kendi kendisini yönetmesini sağlayacaklarını söyledi.

Aksu; “Bundan sonra temiz, ahlaklı ve dürüst esnaflık sağlayacağız. Uzun zamandır ihmal edilen bütün sorun ve dertlerle ilgileneceğiz. İşimiz az laf, çok iş ve hizmet olacak” dedi.

15 Kasım 1976 Erzincan doğumlu Eyup Aksu 1995 yılında taksiciliğe başlamış ve bugüne kadar aynı mesleği yapmıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Aksu evli ve 3 çocuk babasıdır.