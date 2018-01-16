Diğer
Kategoriler

İstanbullu taksiciler yeni başkanını seçti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) başkanı 555 oy farkla Eyup Aksu oldu.

İstanbullu taksiciler yeni başkanını seçti

16 Ocak 2018 15:28

İstanbul'da bulunan 17 bin 395 ticari taksinin bağlı bulunduğu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) sandığa gitti. Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun katılım ile gerçekleşen seçim için iki adayın yarıştığı seçimin galibi, mevcut başkan Yahya Uğur’u 555 oy farkla geçen Eyup Aksu oldu.

İTEO’nun 2 dönemdir başkanlığını yapan Yahya Uğur bin 107 oy aldı. Daha önce Yahya Uğur yönetiminde Başkanvekilliği görevinde bulunan Eyup Aksu ise bin 662 oy alarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın yeni başkanı oldu.

Seçimler sonrası yaptığı konuşmada taksici esnafının uzun zamandır başkaları tarafından yönetildiğini belirten Aksu ilk iş olarak esnafın kendi kendisini yönetmesini sağlayacaklarını söyledi.

Aksu; “Bundan sonra temiz, ahlaklı ve dürüst esnaflık sağlayacağız. Uzun zamandır ihmal edilen bütün sorun ve dertlerle ilgileneceğiz. İşimiz az laf, çok iş ve hizmet olacak” dedi.

15 Kasım 1976 Erzincan doğumlu Eyup Aksu 1995 yılında taksiciliğe başlamış ve bugüne kadar aynı mesleği yapmıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Aksu evli ve 3 çocuk babasıdır. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç