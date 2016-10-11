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İstanbullu Trekkingçiler Oltu’ya hayran kaldı

Oltulu Doğaseverler İstanbul’dan gelen Trekking ekibini ağırladı. Sosyal medya üzerinden tanıştıkları İstanbul’dan bir grup trekkingciyi Oltu’da ağırlayan doğaseverler, hafta sonu 27 kilometrelik parkuru misafirleriyle birlikte yürüdü.

İstanbullu Trekkingçiler Oltuya hayran kaldı

11 Ekim 2016 08:04

Köroğlu Kalesinin arka tarafında kurdukları kampta 2 gece çadırlarda kalan trekking ekibi, doğal ortam ve orman havasının tadını çıkardı. Oltulu Doğaseverler adına konuşan grup başkanı Osman Aslan, “İstanbul’dan gelen trekking ekibine umarım iyi bir misafirperverlik göstermişizdir. Taa buraya kadar gelerek bizleri onurlandırdılar. Çok memnun olduk. Gruptaki diğer ev sahibi arkadaşlarım adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir ortam ve güzel bir havada uzun bir parkurda birlikte yürüdük. Doğayla iç içe bir ortamda, bir anı niteliğinde oldukça güzel bir yürüyüş yaptık” dedi.

İstanbul’dan Oltu’ya gelen trekking ekibinden Murat Doğan, “Bizler İstanbul’da trekking yapan dağ-bayır grubu diye bir grubuz. Erzurum’un Oltu ilçesinde trekking yaptığını duyduğumuz bir grupla sosyal medya aracılığıyla temasa geçtik. Çok güzel bir karşılama sonrası oldukça güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. 27 kilometrelik bir parkuru katettik. Bana göre İstanbul’da trekking yapan diğer grupların artık buralara gelmeleri gerekiyor. Muhteşem doğal güzellikler altında harika parkurlar var. Erzurum’un Oltu ilçesinde böyle güzel parkurların olduğunu bilmiyorduk, gelip gördük. Herkesi buraları gelip görmeye, trekking yapmaya çağırıyorum. Misafirperverliklerinden ötürü hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Kamp ve trekking yapmak isteyenlere Oltu’ya gelmeleri çağrısında bulunan İstanbul trekking ekibinden Mustafa Bese ise geceyi çadır kurarak ormanda geçirdiklerini belirterek “Mükemmel bir ortamda harika bir kampın ardından sabahın ilk ışıklarıyla 27 kilometrelik bir parkuru yürüdük. Zorlu bir parkur olmasının yanı sıra müthiş keyif aldık. Tüm kamp sever ve trekkingcilerin buraları görmesini arzu ediyoruz. Yerel trekkingcilerden lojistik destek alabileceklerini memnuniyetle söylemek istiyorum” dedi.
El değmemiş oldukça güzel bir ortamla karşılaşmaktan son derece mutlu olduğunu aktaran trekking ekibinden Murat Bozkurt ise kamp ve trekking gruplarına tur programlarına Oltu ilçesini de kesinlikle katmaları gerektiğini belirtti.

İki gece çam ormanları arasında çadırda kaldıklarını dile getiren Bozkurt “Kamp ve trekking gruplarına, ekip başkanlarına Erzurum’un Oltu ilçesini de tur programlarına almalarını özellikle öneriyorum.
Oltulu Doğaseverlerden Muharrem Kalyon da Köroğlu Kalesinden başlayan ve Siyamer Ormanlarını kapsayan zorlu ve uzun bir parkuru misafirleriyle birlikte yürüdüklerini belirterek “Arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde yine bir yürüyüş programı düzenlemeyi kararlaştırdık. Trekking ve kamp yapmak isteyen tüm dostları ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Oldukça güzel bir ortamda harika bir ortamda doyasıya iki gün geçirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu.

Trekking ekibine son gece kampta kurdukları ocakta Oltu’nun meşhur cağ kebabından ikramda bulunan ev sahibi doğa severler, oturdukları kamp ateşi etrafında misafirleriyle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar koyu bir sohbetinde tadını çıkardılar. İstanbuldan gelen 5 kişilik trekking ekibi Oltu taşı teşbihi ve takısı almayı ihmal etmediler. 

Dursun Murat Aydın

Etiketler: İstanbullu Trekkingçiler Oltu


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