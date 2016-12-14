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İstanbullular, bu akşam bu yollara dikkat

Beşiktaş'ta oynanacak olan Beşiktaş-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası nedeniyle bu akşam saat 17.30’dan 23.30’a kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular, bu akşam bu yollara dikkat

14 Aralık 2016 16:43

Bugün saat 20.30’da Beşiktaş'ta oynanacak olan Beşiktaş-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan 23.30’a kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler belirtilen alternatif güzergâhları kullanabilecek.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle;
Vodafone Arena Stat arkasından Karaköy istikametine giden akım Süzer Plaza önünden Asker Ocağı Caddesi istikametine yönlendirilecek, Karaköy istikametine akım gönderilmeyecektir. Taşkışla Caddesi'nden Mete kavşağı istikametine gelen akım Divan kavşağı istikametine yönlendirilecektir. Bomonti Tünel çıkışından Maçka Taksim istikameti kapatılacak akım Karaköy ve Beşiktaş istikametine yönlendirilecektir. Mete kavşağından Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi'ne giden akım kapatılacak akım U dönüşü yaptırılmak suretiyle Divan kavşağı, Mete Cad. ve Taşkışla Caddesi'ne yönlendirilecektir. Toprak yol ışıklardan Toprak yola inen akım kapatılacak akım Karaköy İstikametine yönlendirilecektir. Kadırgalar Caddesi Kadırgalar ışıklardan kapatılacak akım Karaköy istikametine yönlendirilecektir. Dolmabahçe Meydanı'ndan Karaköy istikametine giden akım kapatılacak Stat önünden ters yönde ek şerit oluşturularak gidiş-gelişli olacak şekilde akım sağlanacaktır.
 

Etiketler: İstanbul, trafik


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