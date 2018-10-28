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İstanbullular bu yollara dikkat! 29 Ekim'de...

İstanbullular bu yollara dikkat! 29 Ekim'de...
İstanbullular bu yollara dikkat! 29 Ekim'de...

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ümraniye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi Well Club'tan başlayacak Atatürk Koşusu ile ilgili saat 15.00-17.00 saatleri arasında Baraj Yolu Caddesi (Nato Yolu Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhat Paşa Köprüsünden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde trafiğe kapanacak. 75. Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi, Kurtuluş Caddesi ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. 

Kadıköy'de yapılacak Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 18.00'den kutlama bitişine kadar Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar trafiğe kapanacak. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
 

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