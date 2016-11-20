Diğer
Kategoriler

İstanbullular bugün bu yollara dikkat

20 Kasım Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle İstanbul'da bazı noktalar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular bugün bu yollara dikkat

20 Kasım 2016 07:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak o yollar şöyle: D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş, Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Bağdat Caddesi (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stat arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımdan itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar olan kısım)

Kapanan yollara alternatif olarak kullanılabilecek yollar ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu), D-100 karayolu
 

Etiketler: istanbul kapanan yollar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!