İşte yapılacak kesintiler şöyle:

TARABYA Mh., CENK Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİYAVUŞPAŞA Mh., SÜMBÜL 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında10:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKDERE Mh., PİYASA ÇIKMAZI Sk., PİYASA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında09:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CUMHURİYET Mh., 712. Sk., AKKAVAK Sk., AŞIK VEYSEL Cd., BEGONYA Sk., ÇİĞDEM Sk., 1.KARANFİL Sk., KUŞKONMAZ Sk., 2.LALE Sk., 1.LEYLAK Sk., 1.MENEKŞE Sk., SAKIZAĞACI Sk., YEŞİLÇAM Sk., YILDIZ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında08:00 - 19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN KAHVECİ Mh., MİMAR SİNAN Cd., MUSON Sk., ALİZE Sk., KURAL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında08:00 - 20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARADENİZ Mh., 1130. Sk., 1131. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında09:00 - 15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CEBECİ Mh., 2488. Sk., 2489. Sk., 2490. Sk., 2486/1. Sk., 2486. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında14:00 - 17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında09:00 - 17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALİBEYKÖY Mh., AKARBAŞI Sk., KIR YOKUŞU Sk., GÜZELTEPE Mh., ENDER Sk., AÇIKYÜZ Sk., OLCAY Sk., ORBAY Sk., METİN Sk., YILDIRIM MERDİVENİ Sk., YUNUS EMRE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.siCd., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., EMRULLAH EFENDİ Sk., HÜSEYİN KAZIM Sk., TAŞKÖPRÜLÜZADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında12:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CEBECİ Mh., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında08:30 - 11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEFTERDAR Mh., DEĞİRMEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında09:00 - 12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında11:00 - 14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında13:00 - 15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NİŞANCI Mh., OTAKÇILAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında13:00 - 16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SELİMPAŞA Mh., 604. Cd., 605. Cd., 6025. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6034. Sk., 6035. Sk., 6036. Sk., 6037. Sk., 6047. Sk., 6045. Sk., 6043. Sk., ÇINGIRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında09:00 - 16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAZIM KARABEKİR Mh., 912. Sk., ŞÜKRAN Cd., 861. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında12:00 - 15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLPINAR Mh., ÇİÇEKSUYU Cd., SEMERKANT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında15:00 - 18:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CEBECİ Mh., 2518. Sk., 2519. Sk., 2523. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında11:30 - 14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında09:00 - 13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALİBEY Mh., ÖZKAN TAŞKIN Sk., YENİ Mh., GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN Cd., MÜJDAT GÜRSU Cd., DOKTOR SADIK AHMET Cd., KORU Cd., CUMHURİYET Mh., BAĞLAR Cd., MARMARA Cd., ŞERAFETTİN ARDA Cd., GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI Sk., FALEZ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında09:00 - 13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında16:30 - 18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİKAPI Mh., SEBZECİ Sk., MEYVACI Sk., RAMAZAN EFENDİ Sk., RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI Sk., RAMAZAN EFENDİ 2. ÇIKMAZI Sk., RAMAZAN EFENDİ 1. ÇIKMAZI Sk., VİDİN Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., ŞEHİT TURAN TOPAL Sk., MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında09:00 - 13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAZIM KARABEKİR Mh., 830. Sk., 831. Sk., 830/2. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında09:00 - 12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARTALTEPE Mh., AGAH EFENDİ Sk., AHMET DOĞAN YILMAZ Sk., BAŞARI Sk., FAİK KÖKSAL Sk., KARACAOĞLAN Sk., NACİ KARACAN Sk., SEDAT SİMAVİ Sk., TERAKKİ Cd., YUNUS NADİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında10:00 - 12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENTEPE Mh., ECZA Sk., HARMAN 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında ÇELİKTEPE Mh., İNCİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında13:00 - 15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EMNİYET EVLERİ Mh., SEYİR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında19:00 - 21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında09:00 - 18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜRSEL Mh., 28 NİSAN Cd., ALAYBEY Sk., BAHÇELER Cd., ÇAMPARK Sk., ERZİNCAN Sk., GÜÇBİRLİĞİ Sk., GÜĞÜMLÜ Sk., IŞIKLI Sk., NURTAÇ Cd., ÖZOĞUL Cd., TÜMLEÇ Cd., ÜSTAD Sk., YADİGAR Sk., YALIN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında09:30 - 11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.