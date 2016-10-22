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İstanbullular dikkat !

Cumhuriyet Bayramı öncesi 23 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek provalar ve 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalar nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler belirtilen alternatif güzergahları kullanabilecek.

İstanbullular dikkat !

22 Ekim 2016 11:42

Cumhuriyet Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında 23 Ekim 2016 Pazar günü prova ve 29 Ekim Cumartesi günü saat 07.30’dan tören bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri, D-100 Topkapı istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesinden Vatan Caddesi girişi.

Sürücüler, Millet Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi’ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.


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