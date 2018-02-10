İstanbullular dikkat! Sağanak geliyor...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Muş ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17

(İST-CC-Y)