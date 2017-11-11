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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yarın düzenlenecek Erbain töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

11 Kasım 2017 14:16

12 Kasım Pazar günü saat 14.30 - 17.00 arası Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenmesi planlanan “Erbain Töreni” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesinin bağlantı yolları olan Aslı Sokak, Tığlay Sokak, Fırat Sokak, Funda Sokak, Vişne Sokak, Köroğlu Sokak, Kiraz Sokak, Abay Caddesi, Tokel Sokak, Zümrüt Sokak, Erenler Sokak, Hoşgörü Sokak, Barış Sokak ve Orhangazi Sokaklarının Fatih Caddesi ile kesişimi, Zeynebiye Caddesinin bağlantı yolları olan Şehit Ahmet Güven Sokak, Kardelen Sokak, Melike Sokak, Papatya Sokak, Kasımpatı Sokak, Menekşe Sokak, Çiğdem Sokak, Pembegül Sokak, Orkide Sokak, Uğur Sokak, Kahraman Sokak, Üzümlü Sokak, Hürriyet Sokak, Eryirmidört Sokak, 1217. Sokak, Çiftlik Sokak, Altıner Sokak, Begonya Sokak, Manolya Sokak, Tülay Sokak, Köknar Sokaklarının cadde ile bağlantılı kısımlarının, Fulya Sokağa bağlantı yolları olan Fidan sokak, Faydalı Sokakların bağlantı kısımlarının Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren, Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Kızılay Sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmının, 1239. Sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısımlarının, Fulya Sokağın Fatih Caddesi ile Orhangazi Sokak arasında kalan kısmının Pazar günü saat 12.00’den itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin kullanacağı alternatif güzergâhlar şöyle; Basın Ekspres istikametinden Halkalı meydana gidiş istikametinde kapatılan Fatih Caddesi ve Zeynebiye Caddesine alternatif olarak Dereboyu Caddesine, Halkalı meydan istikametinden Basın Ekspres istikametine gidiş istikametinde kapatılan Mehmet Akif Bulvarına alternatif olarak Muammer Aksoy Caddesine, Zeynebiye Caddesine alternatif olarak bağlı ara sokaklara akım verilecek.

 

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