Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İstanbullular Süper Ay’ı teleskoplarla izlediler

İstanbullular Süper Ay’ı teleskoplarla izlediler

Yılın en önemli gök olaylarından biri olarak kabul edilen ’Süper Ay’ gece saatlerinde kendini gösterdi. Vatandaşlar, Süper Ay’ı Eyüp Belediyesi Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi’nin bahçesinde kurulan teleskoplarla izledi.

İstanbullular Süper Ayı teleskoplarla izlediler

14 Kasım 2016 23:06
İstanbullular Süper Ay’ı teleskoplarla izlediler - Tıkla İzle

En son 1948 yılında dünyaya yaklaşan Ay, 70 yıl aradan sonra tekrar en yakın mesafeye geldi. Yılın en önemli gök olaylarından biri olarak kabul edilen ’Süper Ay’ın gece saatlerinde kendini göstermesi ile birlikte vatandaşlar Ay’ı daha yakından görebilmek için Eyüp Belediyesi Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi’nin bahçesine geldi. İstanbul’da hava şartları nedeniyle Süper Ay tam olarak izlenemese de çocukları oldukça memnun etti. Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi bahçesinde aileleri ile birlikte toplanan çocuklar, Ay’ı teleskoplarla yakından izledi. Keyifli anlar yaşayan çocuklara Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Başkan Aydın, çocuklarla birlikte Süper Ay’a teleskoptan baktı.

Başkan Aydın, “Dünya’nın Ay ile en yakın olduğu mesafe. Bu akşam için Ay’ı gözlemlemek isteyen gençlerimiz, vatandaşlarımız için Ali Kuşçu Eğitim Merkezi’nde 3 tane teleskopla Ay’ı gözlemliyoruz. İlginç bir deneyim oldu. Astronomi ile ilgilenenler için oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Ay’ın 25 Kasım 2034’e kadar dünyaya bu yakınlığa gelmeyeceği ve dolunayın 68 yıl sonra ilk kez yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha ışıklı görüldüğü belirtildi.

Süper Ay Nedir?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi’de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte’de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!