En son 1948 yılında dünyaya yaklaşan Ay, 70 yıl aradan sonra tekrar en yakın mesafeye geldi. Yılın en önemli gök olaylarından biri olarak kabul edilen ’Süper Ay’ın gece saatlerinde kendini göstermesi ile birlikte vatandaşlar Ay’ı daha yakından görebilmek için Eyüp Belediyesi Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi’nin bahçesine geldi. İstanbul’da hava şartları nedeniyle Süper Ay tam olarak izlenemese de çocukları oldukça memnun etti. Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi bahçesinde aileleri ile birlikte toplanan çocuklar, Ay’ı teleskoplarla yakından izledi. Keyifli anlar yaşayan çocuklara Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Başkan Aydın, çocuklarla birlikte Süper Ay’a teleskoptan baktı.

Başkan Aydın, “Dünya’nın Ay ile en yakın olduğu mesafe. Bu akşam için Ay’ı gözlemlemek isteyen gençlerimiz, vatandaşlarımız için Ali Kuşçu Eğitim Merkezi’nde 3 tane teleskopla Ay’ı gözlemliyoruz. İlginç bir deneyim oldu. Astronomi ile ilgilenenler için oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Ay’ın 25 Kasım 2034’e kadar dünyaya bu yakınlığa gelmeyeceği ve dolunayın 68 yıl sonra ilk kez yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha ışıklı görüldüğü belirtildi.

Süper Ay Nedir?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi’de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte’de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre.