Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği su baskını ve ulaşım sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

