İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından sıcaklığın da düşmesiyle yollara buzlanma oluştu. Kağıthane'de yollar adeta buz pistine döndü. Buzlanma nedeniyle sokak üzerinde kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlerlemekte zorlanan yayalar düşmemek için yoğun çaba sarf ederken, sürücüler araçlarıyla patinaj çekerek ilerledi. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmamasına isyan eden bazı sürücüler, çareyi geri dönmekte buldu.

“Acil tuzlanması ve buzun kalkması lazım”

Yolda yürümekte zorlandığını ifade eden Adnan Yazıcı, “Buzlanma nedeniyle araç kaza yaptı. Bende zorlanarak aşağıya indim. Komple buz” dedi. Motosiklet sürücüsü Cemal Gündüz de, “Kazalar oluyor, 3 araç az önce birbirine girdi. Artık bu buzun kalkması ve çok acil tuz lazım. Ben burada oturuyorum trafiği ilk defa böyle gördüm. Karlar kaldırıma atılmış, vatandaşlarda bu yüzden yürüyemiyor. Kendilerini yola atıyorlar, onlar da perişan. Yollar komple buz” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir çalışma yok, bu memlekete sahipsiz”

Memleketin sahipsiz olduğunu belirten Ferit isimli bir vatandaş ise, “Yerleri görüyorsunuz ne tuzlaması var, millet de perişan. Geceleyin burada tuzlama yapılması lazım ancak çalışma yok. Araçlar kaza yaptı yetkililere telefon açıyoruz ama çalışmaların yapıldığını ve yolların açık olduğunu söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Doğan Can Cesur



