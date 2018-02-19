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İstanbullulara metro müjdesi! (Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattı)

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun, 1. etabı olan Üsküdar-Ümraniye-Yamanevler kısmı kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla hizmete açılmıştı. Şimdi de Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattının Tünel Birleştirme Töreni gerçekleşti.

İstanbullulara metro müjdesi! (Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattı)

19 Şubat 2018 14:15

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan ve trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak olan Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattının Tünel Birleştirme Törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekillileri Osman Boyraz, Hasan Turan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Av. Mustafa Naim Yağcı, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, İBB Mühendisleri ve çalışanlar katıldı.

Tünellerin birleştiği, ray montajının yapıldığı programda bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul’da yaşayan vatandaşların en büyük sorunu ulaşım sorunudur. Biz de belediye olarak 14 yıldır ulaşımın rahatlaması için çok ciddi bir emek harcıyoruz” dedi. Metro’nun maliyetinden ve yapılan çalışmalardan da detaylıca bahseden Mevlüt Uysal, “Dudullu istasyonunda çalışmalar bittikten sonra birbirine bağlanan ilçeler sayesinde mesafeler daha da kısalmış olacak 2023 yılına kadar İstanbul’da bin kilometrelik metronun işler hale gelmesini hedefliyoruz. 9 metro istasyonunu kapsayan bu metromuzun çalışmaları tamamlandıktan sonra 2019 yılında hizmete girmiş olacak. Hedefimiz metroyu hızlı bir şekilde yapmak ve İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum"dedi.

Tören sonrası Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın tünelleri birleşerek, ray montajı çalışmaları başladı. 

Etiketler: İstanbul, metro, ümraniye

 

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