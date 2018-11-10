İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbullulara metrobüs ve tramvay uyarısı

İstanbullulara metrobüs ve tramvay uyarısı
İstanbullulara metrobüs ve tramvay uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yarın yapılacak 40. İstanbul Maratonu nedeniyle seferlerinde değişiklik olacak metrobüs ve tramvay hatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da yarın “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” temasıyla düzenlenecek ‘Vodafone 40. İstanbul Maratonu' nedeniyle seferlerinde değişiklik olacak metrobüs ve tramvay hatlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada İETT (Metrobüs) ve Metro (Tramvay) sefer bilgileriyle ilgili şunlar kaydedildi: 

“11 Kasım 2018 Pazar günü yapılacak olan 40. İstanbul Maratonu nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır. 34Z numaralı metrobüsler Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası FSM Köprüsünden transit olarak hizmet verecektir. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Kabataş-Beyazıt İstasyonları arasında seferler saat 07.00 - 15.00 arası yapılamayacaktır.”  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.