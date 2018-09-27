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İstanbullulara müjde, su kesintisi sona erdi

İstanbullulara müjde, su kesintisi sona erdi
İstanbullulara müjde, su kesintisi sona erdi

İSKİ, Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyolu İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattında 30 saat süre ile yapacağı deplase çalışmasını kısa sürede bitirdi. Olumsuz hava koşullarına rağmen yapılan çalışmayla birlikte 9 ilçede uygulanan su kesintisi erkenden sona erdi.

İstanbullulara müjde, su kesintisi sona erdi - Tıkla İzle

İSKİ'nin Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda 30 saat süre ile yapacağını duyurduğu deplase (bağlantı) çalışmalarını olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürerek saat 23.00 itibariyle tamamladı. Çalışmanın ardından hatların dolmasıyla birlikte İstanbullular musluklarından suya ulaşmaya devam edecek. İSKİ'nin söz verdiği süreden önce çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde uygulanan su kesintisi de sona erdi. İSKİ ekiplerinin zorlu hava koşullarına rağmen yerin metrelerce altında yaptığı ve kısa surede tamamladığı çalışma İstanbulları mutlu etti.  

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