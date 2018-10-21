İstanbulspor, 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor evinde Giresunspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Giresunspor savunmasında Aykut Demir müdahale etti. Aykut'un müdahalesinde top kaleye yönelirken top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

18. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Kağan Akaminko'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Aydın penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dauda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan Ali Dere'nin ceza sahası içine çevirdiği ortada topla buluşan Barış'ın şutu üstten auta çıktı.

55. dakikada Muhsin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kayacan'da kaldı.

60. dakikada sağ kanatta Muhsin'in ceza sahası içine açtığı ortada Giresunspor savunmasında Ferhat topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in içeri verdiği pasta Cajic'in şutunu kaleci Kayacan kornere çeldi.

64. dakikada Bauque topu göğsüyle İbrahim'e indirdi. İbrahim'in ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

80. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Ali Tuna

İstanbulspor: Alperen Uysal, Akaminko, Arif Morkaya, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Cajic, Bauque (Murat dk. 84 ?), Barış Örücü (Muhsin dk 46), Ali Dere, İbrahim Halil Çolak (İbrahim Yılmaz dk. 59x)

Yedekler: Umut, Muhammed Demirci, Halil, Perovic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir (Savaş dk. 41), Ferhat Görgülü, Hüsamettin Tut, Kürşad Sürmeli (Landel dk. 60), Husmani, Kağan Miray Bağış (Muhammed dk. 74), Muhammet Reis, Adama, Dauda

Yedekler: Anıl, Ozan, Ergin, Bahadır

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Dauda (dk. 19) (Giresunspor) Ferhat (dk. 59 k.k.), İbrahim Yılmaz (dk. 64), Ali Dere (dk. 80) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Hüsamettin, Ferhat, Uğur (Giresunspor), Onur (İstanbulspor)

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın