İstanbulspor 90+3’te güldü

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında İstanbulspor, Akın Çorap Giresunspor’u 90+3’te bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Recep’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
22. dakikada sol içten ceza sahasına giren Jones’in sert vuruşunda kaleci Yalçın tehlikeyi uzaklaştırdı.
51. dakikada Korkishko’nun kaleci Okan’ı geçerek yaptığı vuruşu Oğuzhan çizgiden çıkardı.
90+3. dakikada İstanbulspor’un bulduğu kontra atakta Halil’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Utku Tunavelioğlu xx
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin xx, Murat Gürbüzerol xx, Aykut Demir xx, Çağlar Birinci xx, Hüsamettin Tut xx, Dodo Andre xx, Panos Dimitriadis xx, Dmytro Korkishko xx (Sinan dk. 82 ?), Recep Aydın xx (Muhammet Reis dk. 70 x), Jones Lopes x, Batuhan Altıntaş x (Henrique Almeida dk. 46 xx)
Yedekler: Anıl, Volkan, Onur, Hakan, Fatih, Abdulkerim,
Teknik Direktör: Metin Diyadin
İstanbulspor: Okan Kocuk xx, Mehmet Zeki Çelik xx, Kubilay Aktaş xx, Yalçın Kılınç xx, Wellington Ferreira xx, Onur Ergün xx, Onur Kolay xx (Muhsin dk. 72 x), Halil Çolak xx, Oğuzhan Berber xx, Adlin Cajic xx (Eslem dk. 80 x), İbrahim Yılmaz xx (Kojik dk. 88 ?)
Yedekler: Umut, Muhammed Demirci, Halil, Yusuf, Jean Jacques Bougouhi, Ali, Tuncer
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Gol: Halil Çolak (dk. 90+3) (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Jones, Aykut (A.Ç Giresunspor), Onur Kolay, Halil, Wellington Ferreira, Okan, Kubilay (İstanbulspor)