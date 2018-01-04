İstanbulspor 92 yaşında

İstanbul’un köklü takımlarından olan İstanbulspor, 4 Ocak 1926 yılında kurulmuştu. Yıl dönümü dolayısıyla İstanbulspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk futbolunun dev çınarı, İstanbul'un boğası, şehrin takımı İstanbulspor'umuz 92 yaşında! Nice başarılarla dolu Sarı-Siyah yıllara!” ifadelerini kullandı.

Tekrar Süper Lig’e çıkmaya çalışan İstanbulspor, kulüp tarihinde 23 sezon Süper Lig’de mücadele etti. Sarı-siyahlılar, 1967-1968 sezonunda da şimdiki adı TFF 1. Lig’de şampiyon olmuştu.

İstanbulspor, Avrupa'daki en büyük başarısını ise 1997-1998 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda yaşadı. Fransız ekibi Olympique Lyon ile yarı finalde karşılaşan sarı-siyahlılar, ilk maçı 2-1 kazandı ve deplasmanda 2-0 yenilince finalin kapısından döndü.

Sarı-siyahlılar, TFF 1. Lig’in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla 10. sırada tamamladı.

Oğuzhan Ort

