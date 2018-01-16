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İstanbulspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle | ATV CANLI

İstanbulspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası son 16 ikinci maçında İstanbulspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe Kadıköy'de elde ettiği 2-0 lık galibiyetin avatajının verdiği rahatlıkla adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. İstanbulspor Fenerbahçe canlı izle linkine haberimiz içerisinde ulaşabilirsiniz...

İstanbulspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle | ATV CANLI

16 Ocak 2018 16:51

İstanbulspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası son 16 ikinci maçında Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak. İlk maçta Kadıköy'de rakibini 2-0 yenmeyi başaran Fenerbahçe deplasmana skor avantajıyla gidiyor. PTT 1. Lig ekibi İstanbulspor ise zoru başararak adını çeyrek finale yazdırmayı hedeflyor. İstanbulspor Fenerbahçe canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz...

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Ziraat Türkiye Kupası'ndan heyecan tüm hızıyla devam ederken İstanbulspor ile Fenerbahçe son 16 ikinci maçında bu akşam saat 20:30'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ATV'den naklen yayınlanacak...

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Aralarında oynadıkları son 10 karşılaşma

27.12.2017 - Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor
13.02.2005 - Fenerbahçe 4 - 0 İstanbulspor
21.08.2004 - İstanbulspor 0 - 3 Fenerbahçe
25.01.2004 - İstanbulspor 0 - 1 Fenerbahçe
10.08.2003 - Fenerbahçe 0 - 3 İstanbulspor
17.05.2003 - İstanbulspor 2 - 0 Fenerbahçe
29.11.2002 - Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor
22.01.2002 - Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor
19.08.2001 - İstanbulspor 1 - 0 Fenerbahçe
04.02.2001 - İstanbulspor 1 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. 

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