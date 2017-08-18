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İstanbul’u mesken tutan sahte polis suçüstü yakalandı

İstanbul’da kendisini başkomiser olarak tanıtan ve bu yöntemle telefon dolandırıcılığı yapan zanlı, bir kişiyi dolandırmaya çalışırken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbulu mesken tutan sahte polis suçüstü yakalandı

18 Ağustos 2017 19:19

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro ekipleri, İstanbul’un Maltepe, Kartal, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde vatandaşları telefonla arayarak, ‘kimliğinizi kaybetmişsiniz’, ‘sizin adınıza kredi çekilmiş’, ‘terör örgütleriyle bağlantınız’ var diyerek kandıran şüpheliyi takibe aldı. Kendisini “Başkomiser Haydar” olarak tanıtan ve telefon dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan takip sonucunda şüphelinin Serat A. (33) olduğu tespit edildi.

Değerli eşyalarının hepsini kandırarak aldı
Geçtiğimiz hafta Maltepe’de ikamet eden Şevket A.’yı arayarak kendisini Başkomiser Haydar K. olarak tanıtan şüpheli, “Sizin adınıza kredi çekilmiş evinizde değerli eşya olarak neler var bizim onları, soruşturma kapsamında emniyete almamız gerekiyor” dedi. Ardından bir buluşma yeri ayarlanarak Şevket A. evinde bulunan 83 Cumhuriyet altınını, 32 adet çeyrek altını, 6 adet yarım altını, 2 adet altın zinciri ve beraberinde 2 bin lira nakit parayı yanına alarak buluşma yerine gitti ve Serat A.’ya teslim etti. Mağdur Serhat A. şüpheliye çantayı teslim ederken, telefonla konuştuğunu ve “Komiserim çantayı şimdi teslim aldım” dediğini söyledi. Daha sonra Şevket A. olayı çevresindekilere anlatınca dolandırıldığını anladı.

Önce babasını dolandırdı sonra kızını dolandırmak istedi
Bu sırada olaydan kısa bir süre sonra, şüpheli Serat A. dolandırdığı Şevket A’nın kızını da arayıp onu da dolandırmak için çalışmalara başladı. Bu sefer Şevket A.’nın kızını aradı. O sırada kızının yanında bulunan Şevket A. polisi arayarak, “Beni dolandıran şahıs şuan telefonda kızımdan da aynı şekilde evindeki değerli eşyaları kendisine vermesini istiyor” dedi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Telefonla konuşan kıza talimat verdiler ve şüpheliyi kendi evine çağırmasını istediler. Şüpheli Serat A. çantayı almak için binaya girdiği sırada operasyon düzenleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Serat A. dolandırdığı adamın kızını da aynı yöntemle dolandırmaya çalışırken yakayı ele verdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekiplerince suçüstü yakalandı.

Son 2 ayda 7 kişiden 450 bin tl dolandırdı
Gözaltına alınan şüphelinin, daha önceden benzer suçlardan poliste kaydının olduğu öğrenildi. Kartal’da iki farklı kişiden 220 bin lira, Bağcılarda 100 bin lira, Sarıyer’de 130 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine gönderildi. 

Ufuk Kıvık


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