Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında,

Büyükçekmece'de, 09.00-14.30 saatleri arasında, Sinanoba Mahallesi Ünlüsoy Caddesi Oğuztürk, Hayırlı, Mustafa Kemal Erdem, Koşu sokakları, Ertekin Caddesi Başar Sokak, 01.00-05.00 saatleri arasında Fatih, Atatürk, Cumhuriyet ve 19 Mayıs mahalleleri, 08.00-13.00 saatleri arasında Adnan Kahveci, Kordonboyu caddelerine elektrik verilemeyecek.

Silivri'de, 08.00-20.00 saatleri arasında Selimpaşa Mahallesi 6010, 6061, 6063, 6065 sokakları ile 608. Caddesi, 6161, 6161/1, 6163, 6201, 6207 ve 6162 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca, Beylikdüzü'nde, 08.00-20.00 saatleri arasında Adnan Kahveci Mahallesi Paşazade ve Kazım Karabekir caddeleri,

Esenler'de, 08.00-20.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi 262, 263, 285, 251, 234, 232, 260 sokakları, Hamidiye Caddesi 237, 238, 235, 278, 283, 284 ve 256 sokakları,

Sarıyer'de, 09.00-16.00 saatleri arasında Maslak Mahallesi Ayazağa Caddesi, Güngören'de, 09.00-17.00 saatleri arasında Sanayi Mahallesi Amiral, Ozan, Özboran, Kale ve Değirmen sokakları,

Bayrampaşa'da, 09.00-12.00 saatleri arasında Yıldırım Mahallesi Sümbül, Nergiz, Karanfil, Lale, Kadife, Ergenekon ve Renk sokakları,

Sultangazi'de, 09.00-12.00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi 2490, 2488, 2486/1 sokakları 2486 Caddesi 2500/1, 2500 ve 2507 sokakları, 12.00-15.00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi 2467, 2466, 2469 sokakları,

Gaziosmanpaşa'da 09.00-13.00 saatleri arasında Karadeniz Mahallesi 1105, 1127, 1122, 1126, 1129 sokakları ile Köroğlu Caddesi,

Küçükçekmece'de, 09.00-13.00 saatleri arasında Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak. Turgut Özal Bulvarı,

Esenyurt'ta, 08.00-20.00 saatleri arasında Namık Kemal Mahallesi 122. Sokak elektrik alamayacak.