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İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi

AYEDAŞ, İstanbul'un Anadolu yakasındaki 8 ilçesinde salı günü planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbulun 8 ilçesinde elektrik kesintisi

31 Aralık 2016 18:23

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamı'nda elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu.

İŞTE O İLÇELER;

Ataşehir: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 33. - 35.- 27. - 31. - 38. - 17. - 15. - Mareşal Fevzi Çakmak - 9. - 4. - 6. - Yeditepe - Anadolu - Sokak/Sokakları

Beykoz: 12:00 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat - Sokak/Sokaklarına 13:00 - 16:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çengeldere Mahallesi Külliye - Yeşilvadi- Akasya - Geyik - Cihan - Sokak/Sokaklarına 14:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi Çelenk - Meşe - Gündoğdu- Atlas - Şehzade - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecek.

Çekmeköy: 11:00 - 14:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut - Süleymaniye -Enes - Berat - Üsküdar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Pendik: 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Çamlık Mahallesi Leylak - Sokak/Sokaklarına 10:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ballıca Mahallesi Okul - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Şile: 09:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ağva Merkez Mahallesi Plaj - Cansever - Cihannur - Deniz - Özçiçek - Yakuplu - Rıhtım - Hatıra - Korkut Bey - Gülnaz - Sağlık - Öğretmenler - Güzelyalı - Dirayet - Hasret- Kuzey - Hendek - Doktor - Beyaz
Gelincik - Karaköy - Soydan - Sarraf - Park - Kara Ağaç - Ahmet Yesevi - Şile - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Tuzla: 09:00 - 11:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Orhanlı Mahallesi Okyanus - Duru -Gurbet - İrfan - Demokrasi - Çayırlar - Gölbaşı - Fettah Başaran - Adnan Menderes - Barınak - Ayazpınar - Ünver - Seçkin - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Ümraniye: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe - Feza- Alemdağ - Egemen - Katibim - Yemen - Gazali - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Üsküdar: 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Kısıklı Mahallesi Sarıgazi - Sokak/Sokaklarına Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme - Bülbül - Etiler - Tutkun - Gürpınar - Bağcılar - Hasat - Bulgurlu - Sokak/Sokaklarına 09:30 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Sağlam - Kısacık - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.


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