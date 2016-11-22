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İstanbul'un en işlek caddesinde otobüs eylemi

Beşiktaş'ta Levent Büyükdere Caddesi'nde saatlerdir otobüs gelmemesi üzerine vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. İstanbul'un en işlek caddesinde yapılan otobüs eylemi İstanbul trafiğini kilitledi.

İstanbulun en işlek caddesinde otobüs eylemi

22 Kasım 2016 20:04
Vatandaşlar, caddeyi trafiğe kapattı! - Tıkla İzle

Levent Büyükdere Caddesi'nde otobüs bekleyen vatandaşlar belediye otobüslerinin uzun süre durağa gelmemesi üzerine caddeyi trafiğe kapattı. İstanbul'un en işlek caddesinde yapılan eylem nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Hastası olduğunu söyleyen bir vatandaş, vatandaşlardan yolu açmalarını rica etti. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki göstererek, "Belediye daha fazla otobüs koysun, evimize gidemiyoruz" dedi. Bir süre sonra olay yerine gelen polisler vatandaşları yoldan çıkardı. Vatandaşlar ise otobüslerin gelmemesi halinde tekrar yolu kapatacaklarını söyledi. 

Doğan Can Cesur
 


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