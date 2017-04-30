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İstanbul’un en iyisi Medipol Başakşehir

Süper Lig’de 3 büyükler dahil İstanbul’da oynanan derbi maçlarda Medipol Başakşehir, evinde 4 İstanbul ekibini mağlup etti ve ligde İstanbul takımları arasında derbide evinde en çok puan toplayan ekip oldu.

İstanbulun en iyisi Medipol Başakşehir

30 Nisan 2017 21:46

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla yenerek Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın ardından İstanbul’da evinin kralı oldu.

Ligin ilk haftasında ilk İstanbul derbisinde Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup eden Abdullah Avcı ve öğrencileri, bir diğer derbide 3. haftada Kasımpaşa’yı evinde konuk etti ve o maçtan ise 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Ardından ligin 27. haftasında yine evinde Galatasaray’ı 4-0’lık skorla puansız gönderen turuncu-lacivertlilerin evinde en son oynayacağı maç ligde şampiyonluk için çekiştiği Beşiktaş mücadelesiydi. Medipol Başakşehir hızlı başladığı maçta rakibini ilk 18 dakikada attığı 3 golle ekarte etti. Mücadeleden 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, bu sezon ligde İstanbul takımlarının hepsini evinde mağlup ederek bir rekora imza attı. Abdullah Avcı ve öğrencileri evinde derbi maçlarda 12 puan topladı.

Doğan Gündoğdu

Etiketler: medipol başakehir, süper lig


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