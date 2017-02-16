İstanbul’un metro, tramvay ve metrobüs duraklarını inceleyerek “konut değer haritası” çıkaran REIDIN bir ilke imza attı. Gayrimenkul sektörü ile ilgili güncel verilerle derinlikli analitik bilgiler sunan REIDIN, son araştırması “İstanbul Raylı Sistem ve Metrobüs Hatları Konut Değer Haritası” ile hat üzerindeki durakların çevresinde bulunan konutların satış ve kira değerleri ile birlikte, amortisman süreleri ve yıllık brüt getiri oranlarını ortaya çıkardı. Toplam 12 hat üzerindeki 140 durağın çevresindeki konutların değer haritasına göre İstanbul’un en pahalı üç durağı, Hisarüstü, Zincirlikuyu ve Levent oldu.

Konut değer haritası nasıl hazırlandı?

İstanbul’daki metro, tramvay ve metrobüs hatları üzerindeki tamamlanan ve inşaat halindeki duraklar için araştırma başlatan REIDIN, yaptığı incelemeler sonucu çarpıcı verilere ulaştı. Yapılan analizlerde, her bir durak noktasının 250 metrelik yürüme mesafesinde kapsadığı mahalleler tespit edildi ve durak kapsamına giren mahalle ya da mahallelerin birim fiyat ve değerleri 2016 yılı aylık verilerinin ortalaması şeklinde baz alındı. Toplam 12 hat üzerindeki 140 durağın çevresindeki konutlar incelendi.

Ulaşım hatları konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor

Bu araştırmayla Türkiye’de bir ilke imza attıklarını vurgulayan REIDIN CEO’su Ahmet Kayhan, “Konut fiyatlarına etki eden çok farklı etken olmakla birlikte, bunlar arasında özellikle ulaşım hatlarının yenilenmesi ve gelişmesine yönelik yatırımların konut fiyatlarını İstanbul ölçeğinde doğrudan etkilediği bir gerçek. İstanbul raylı sistem ve metrobüs hatları ile birlikte bireyleri şehrin merkezine ulaştıran imkanların gelişmesi, aslında bölge değerini de artırıyor. Merkeze yaklaştıkça ve ulaşım süreleri kısaldıkça, değer artış oranı da yükseliyor.” dedi.

İstanbul’un en pahalı durakları: Hisarüstü, Zincirlikuyu ve Levent

REIDIN Konut Değer Haritası’nda İstanbul’un en pahalı durakları da ortaya çıktı. İşte çarpıcı sonuçlar…

• Metro hattında yer alan Hisarüstü durağı çevresi, 24.935 TL/metrekare konut satış değeri ile en pahalı lokasyon oldu.

• Metrobüs hattının ana duraklarından Zincirlikuyu çevresi 14.360 TL/metrekare ile ikinci sırada, Levent durağı çevresi ise 12.655 TL/metrekare üçüncü sırada yer aldı.

• Haritaya göre konut satış değeri en düşük lokasyon ise Metrobüs hattında bulunan Cumhuriyet Mahallesi durağı oldu. Cumhuriyet Mahallesi durağı çevresinin konut satış fiyatı, haritada 2.034 TL/metrekare olarak yer aldı.

Alibeyköy ve Nurtepe duraklarındaki konutlarda değer artışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem hattını belirleyip çalışma başlattığı noktalardan Alibeyköy ve Nurtepe metro duraklarını araştıran REIDIN, 2009 yılından itibaren bu lokasyonlardaki satılık ve kiralık fiyatlarının değişimini inceledi. REIDIN’in araştırmasına göre;

• Ocak 2009’da metrekaresi 1.576 TL olan Alibeyköy durağının yakınındaki konutların metrekare fiyatı Aralık 2015’te 2.749 TL’ye, Aralık 2016’da ise 2.932 TL’ye ulaştı.

• Ocak 2009’da metrekaresi 7.18 TL olan konutların kira değeri de Aralık 2015’te 14.46’ya, Aralık 2016’da ise 15.58’e çıktı. Alibeyköy durağı çevresinde 2009’dan 2015’e kadar geçen sürede konut fiyatlarında yüzde 86 kiralarda ise yüzde 116 artış yaşandığı görüldü.

• Ocak 2009’da 1.500 TL olan Nurtepe durağı yakınındaki konutların metrekare değeri 2015’te 2780 TL’ye, 2016’da ise 2936 TL’ye çıktı. 2009’da metrekaresi 7.40 TL olan kira fiyatı da Aralık 2015’te 14.65’e, Aralık 2016’da 15.97 TL’ye ulaştı.

• Nurtepe durağı çevresinde 2009’dan 2015’e kadar geçen sürede konut fiyatlarında yüzde 95.73 kiralarda da yüzde 115.81 oranında artış yaşandı.

Metrobüs hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Söğütlüçeşme 5.708 TL TL/metrekare

Altunizade 6.360 TL/metrekare

Zincirlikuyu 14.360 TL/metrekare

Halıcıoğlu 3.090 TL/metrekare

Cevizlibağ 6.177 TL/metrekare

Zeytinburnu 3.929 TL/metrekare

Bahçelievler 4.879 TL/metrekare

Yenibosna 4.730 TL/metrekare

Florya 4.871 TL/metrekare

Küçükçekmece 2.365 TL/metrekare

Avcılar Kampüs 2.374 TL/metrekare

M.Kemal Paşa 2.377 TL/metrekare

Cumhuriyet Mahallesi 2.034 TL/metrekare

Beylikdüzü Sondurak 2.569 TL/metrekare

Marmaray hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Kazlıçeşme 3.198 TL/metrekare

Yenikapı 4.156 TL/metrekare

Üsküdar 4.268 TL/metrekare

Acıbadem 6.570 TL/metrekare

Kirazlı-Olimpiyat Başakşehir Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Bağcılar 2.352 TL/metrekare

Mahmutbey 3.832 TL/metrekare

Olimpiyat 3.811 TL/metrekare

Başak Konutları 3.572 TL/metrekare

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Yenikapı 4.156 TL/metrekare

Taksim 7.685 TL/metrekare

Mecidiyeköy 5.159 TL/metrekare

Levent 12.655 TL/metrekare

Sanayi Mah 4.629 TL/metrekare

Hacıosman 7.937 TL/metrekare

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Yenikapı 4.156 TL/metrekare

Aksaray 4.033 TL/metrekare

Sağmacılar 2.796 TL/metrekare

Otogar 3.021 TL/metrekare

Zeytinburnu 3.929 TL/metrekare

Bahçelievler 4.879 TL/metrekare

İstanbul Fuar Merkezi İstasyonu 10.606 TL/metrekare

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Bağcılar 2.352 TL/metrekare

Üçyüzlü 2.429 TL/metrekare

Otogar 3.021 TL/metrekare

Aksaray 4.033 TL/metrekare

Yenikapı 4.156 TL/metrekare

Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Kadıköy 5.765 TL/metrekare

Acıbadem 6.570 TL/metrekare

Söğütlüçeşme 5.708 TL/metrekare

Göztepe 4.184 TL/metrekare

Bostancı 4.184 TL/metrekare

Maltepe 3.595 TL/metrekare

Kartal 3.071 TL/metrekare

Pendik 2.849 TL/metrekare

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Üsküdar 4.268 TL/metrekare

Altunizade 6.360 TL/metrekare

Ümraniye 3.500 TL/metrekare

Dudullu 3.224 TL/metrekare

Veysel Karani 2.935 TL/metrekare

Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Levent 12.655 TL/metrekare

Hisarüstü 24.935 TL/metrekare

Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Beşiktaş 7.089 TL/metrekare

Nurtepe 2.923 TL/metrekare

Alibeyköy 2.864 TL/metrekare

K.Karabekir 4.067 TL/metrekare

Mahmutbey 3.832 TL/metrekare

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Bağcılar 2.352 TL/metrekare

Soğanlı 2.412 TL/metrekare

Zeytinburnu 3.929 TL/metrekare

Akşemsettin 2.841 TL/metrekare

Çapa-Şehremini 3.995 TL/metrekare

Aksaray 4.033 TL/metrekare

Beşiktaş 7.089 TL/metrekare

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Cevizlibağ 6.177 TL/metrekare

Rami 2.761 TL/metrekare

Bosna-Çukurçeşme 2.835 TL/metrekare

Karadeniz 2.590 TL/metrekare

50.Yıl-Baştabya 2.353 TL/metrekare

Sultançiftliği 2.214 TL/metrekare

Mescid-i Selam 2.268 TL/metrekare.

Kaynak: Zingat