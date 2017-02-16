İstanbul’un metro, tramvay ve metrobüs duraklarını inceleyerek “konut değer haritası” çıkaran REIDIN bir ilke imza attı. Gayrimenkul sektörü ile ilgili güncel verilerle derinlikli analitik bilgiler sunan REIDIN, son araştırması “İstanbul Raylı Sistem ve Metrobüs Hatları Konut Değer Haritası” ile hat üzerindeki durakların çevresinde bulunan konutların satış ve kira değerleri ile birlikte, amortisman süreleri ve yıllık brüt getiri oranlarını ortaya çıkardı. Toplam 12 hat üzerindeki 140 durağın çevresindeki konutların değer haritasına göre İstanbul’un en pahalı üç durağı, Hisarüstü, Zincirlikuyu ve Levent oldu.
Konut değer haritası nasıl hazırlandı?
İstanbul’daki metro, tramvay ve metrobüs hatları üzerindeki tamamlanan ve inşaat halindeki duraklar için araştırma başlatan REIDIN, yaptığı incelemeler sonucu çarpıcı verilere ulaştı. Yapılan analizlerde, her bir durak noktasının 250 metrelik yürüme mesafesinde kapsadığı mahalleler tespit edildi ve durak kapsamına giren mahalle ya da mahallelerin birim fiyat ve değerleri 2016 yılı aylık verilerinin ortalaması şeklinde baz alındı. Toplam 12 hat üzerindeki 140 durağın çevresindeki konutlar incelendi.
Ulaşım hatları konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor
Bu araştırmayla Türkiye’de bir ilke imza attıklarını vurgulayan REIDIN CEO’su Ahmet Kayhan, “Konut fiyatlarına etki eden çok farklı etken olmakla birlikte, bunlar arasında özellikle ulaşım hatlarının yenilenmesi ve gelişmesine yönelik yatırımların konut fiyatlarını İstanbul ölçeğinde doğrudan etkilediği bir gerçek. İstanbul raylı sistem ve metrobüs hatları ile birlikte bireyleri şehrin merkezine ulaştıran imkanların gelişmesi, aslında bölge değerini de artırıyor. Merkeze yaklaştıkça ve ulaşım süreleri kısaldıkça, değer artış oranı da yükseliyor.” dedi.
İstanbul’un en pahalı durakları: Hisarüstü, Zincirlikuyu ve Levent
REIDIN Konut Değer Haritası’nda İstanbul’un en pahalı durakları da ortaya çıktı. İşte çarpıcı sonuçlar…
• Metro hattında yer alan Hisarüstü durağı çevresi, 24.935 TL/metrekare konut satış değeri ile en pahalı lokasyon oldu.
• Metrobüs hattının ana duraklarından Zincirlikuyu çevresi 14.360 TL/metrekare ile ikinci sırada, Levent durağı çevresi ise 12.655 TL/metrekare üçüncü sırada yer aldı.
• Haritaya göre konut satış değeri en düşük lokasyon ise Metrobüs hattında bulunan Cumhuriyet Mahallesi durağı oldu. Cumhuriyet Mahallesi durağı çevresinin konut satış fiyatı, haritada 2.034 TL/metrekare olarak yer aldı.
Alibeyköy ve Nurtepe duraklarındaki konutlarda değer artışı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem hattını belirleyip çalışma başlattığı noktalardan Alibeyköy ve Nurtepe metro duraklarını araştıran REIDIN, 2009 yılından itibaren bu lokasyonlardaki satılık ve kiralık fiyatlarının değişimini inceledi. REIDIN’in araştırmasına göre;
• Ocak 2009’da metrekaresi 1.576 TL olan Alibeyköy durağının yakınındaki konutların metrekare fiyatı Aralık 2015’te 2.749 TL’ye, Aralık 2016’da ise 2.932 TL’ye ulaştı.
• Ocak 2009’da metrekaresi 7.18 TL olan konutların kira değeri de Aralık 2015’te 14.46’ya, Aralık 2016’da ise 15.58’e çıktı. Alibeyköy durağı çevresinde 2009’dan 2015’e kadar geçen sürede konut fiyatlarında yüzde 86 kiralarda ise yüzde 116 artış yaşandığı görüldü.
• Ocak 2009’da 1.500 TL olan Nurtepe durağı yakınındaki konutların metrekare değeri 2015’te 2780 TL’ye, 2016’da ise 2936 TL’ye çıktı. 2009’da metrekaresi 7.40 TL olan kira fiyatı da Aralık 2015’te 14.65’e, Aralık 2016’da 15.97 TL’ye ulaştı.
• Nurtepe durağı çevresinde 2009’dan 2015’e kadar geçen sürede konut fiyatlarında yüzde 95.73 kiralarda da yüzde 115.81 oranında artış yaşandı.
Metrobüs hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Söğütlüçeşme 5.708 TL TL/metrekare
Altunizade 6.360 TL/metrekare
Zincirlikuyu 14.360 TL/metrekare
Halıcıoğlu 3.090 TL/metrekare
Cevizlibağ 6.177 TL/metrekare
Zeytinburnu 3.929 TL/metrekare
Bahçelievler 4.879 TL/metrekare
Yenibosna 4.730 TL/metrekare
Florya 4.871 TL/metrekare
Küçükçekmece 2.365 TL/metrekare
Avcılar Kampüs 2.374 TL/metrekare
M.Kemal Paşa 2.377 TL/metrekare
Cumhuriyet Mahallesi 2.034 TL/metrekare
Beylikdüzü Sondurak 2.569 TL/metrekare
Marmaray hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Kazlıçeşme 3.198 TL/metrekare
Yenikapı 4.156 TL/metrekare
Üsküdar 4.268 TL/metrekare
Acıbadem 6.570 TL/metrekare
Kirazlı-Olimpiyat Başakşehir Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Bağcılar 2.352 TL/metrekare
Mahmutbey 3.832 TL/metrekare
Olimpiyat 3.811 TL/metrekare
Başak Konutları 3.572 TL/metrekare
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Yenikapı 4.156 TL/metrekare
Taksim 7.685 TL/metrekare
Mecidiyeköy 5.159 TL/metrekare
Levent 12.655 TL/metrekare
Sanayi Mah 4.629 TL/metrekare
Hacıosman 7.937 TL/metrekare
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Yenikapı 4.156 TL/metrekare
Aksaray 4.033 TL/metrekare
Sağmacılar 2.796 TL/metrekare
Otogar 3.021 TL/metrekare
Zeytinburnu 3.929 TL/metrekare
Bahçelievler 4.879 TL/metrekare
İstanbul Fuar Merkezi İstasyonu 10.606 TL/metrekare
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Bağcılar 2.352 TL/metrekare
Üçyüzlü 2.429 TL/metrekare
Otogar 3.021 TL/metrekare
Aksaray 4.033 TL/metrekare
Yenikapı 4.156 TL/metrekare
Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Kadıköy 5.765 TL/metrekare
Acıbadem 6.570 TL/metrekare
Söğütlüçeşme 5.708 TL/metrekare
Göztepe 4.184 TL/metrekare
Bostancı 4.184 TL/metrekare
Maltepe 3.595 TL/metrekare
Kartal 3.071 TL/metrekare
Pendik 2.849 TL/metrekare
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Üsküdar 4.268 TL/metrekare
Altunizade 6.360 TL/metrekare
Ümraniye 3.500 TL/metrekare
Dudullu 3.224 TL/metrekare
Veysel Karani 2.935 TL/metrekare
Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Levent 12.655 TL/metrekare
Hisarüstü 24.935 TL/metrekare
Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Beşiktaş 7.089 TL/metrekare
Nurtepe 2.923 TL/metrekare
Alibeyköy 2.864 TL/metrekare
K.Karabekir 4.067 TL/metrekare
Mahmutbey 3.832 TL/metrekare
Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Bağcılar 2.352 TL/metrekare
Soğanlı 2.412 TL/metrekare
Zeytinburnu 3.929 TL/metrekare
Akşemsettin 2.841 TL/metrekare
Çapa-Şehremini 3.995 TL/metrekare
Aksaray 4.033 TL/metrekare
Beşiktaş 7.089 TL/metrekare
Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları
Cevizlibağ 6.177 TL/metrekare
Rami 2.761 TL/metrekare
Bosna-Çukurçeşme 2.835 TL/metrekare
Karadeniz 2.590 TL/metrekare
50.Yıl-Baştabya 2.353 TL/metrekare
Sultançiftliği 2.214 TL/metrekare
Mescid-i Selam 2.268 TL/metrekare.
Kaynak: Zingat