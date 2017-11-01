İstanbul'un enflasyon raporu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2017 yılı Ekim ayı İstanbul için enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre; İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.03, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.54 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlar 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.00, toptan fiyatlar ise yüzde 13.18 değişim gösterdi.

Sektörler bazında değişim oranları

Ekim 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7.71, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7.59, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.62, gıda harcamalarında yüzde 1.43, konut harcamalarında yüzde 0.87, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.64, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.20, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.16 artış gösterdi.

2017 Ekim ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, madenler grubunda yüzde 2.95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.91, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.89, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.76, mensucat grubunda yüzde 0.29 artış gösterdi. Aynı dönemde işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2.07 azalış izlenirken, inşaat malzemeleri grubunda herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

