İstanbul'un göbeğinde geyik çiftliği

Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski beslenme alanını yitiren kızıl geyiklerin nesli, Türkiye'nin ilk üretim çiftliği olan İstanbul Belgrad ormanlarındaki Bahçeköy Yaban Hayatı Üretim İstasyonu'nda yeniden çoğaltılıyor. Adeta İstanbul'un göbeğinde 100 hektarın üzerinde bir alanda yaban hayat şartlarına uygun şekilde üretilen geyikler belirli aralıklarla, doğal yaşamlarını sürdürmesi için kendilerine uygun illere gönderiliyor.

1959 yılında 9 kızıl geyikle üretime başladı

1959 yılında Türkiye'nin ilk yaban hayatı üretim merkezi olarak kurulan Bahçeköy Yaban Hayatı Üretim İstasyonu havadan da görüntülendi. İstasyon hakkında bilgiler veren Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, istasyonun 1959 yılında 9 kızıl geyikle üretime başladığını söyledi. İstasyonun amacının yaban hayatı desteklemek olduğunu belirten Resul Doğan şöyle konuştu;

"Bu üretim istasyonunun temel amacı, doğada azalan yaban hayatı populasyonlarını desteklemek, geçmişte var olup günümüzde yaşam alanlarında kaybolan türlerin tekrar alanlara dönmesini sağlamak. Geçmiş kayıtlarımıza baktığımızda buradan aşağı yukarı 300'ün üzerinde hayvan nakledilmiş. Kocaeli, Bolu, Sakarya, Bursa, Eskişehir, 2014 yılında Gümüşhane ve Giresun'a ve bu yıl Kahramanmaraş'a hayvan naklettik. Bugün fiili olarak sayımlarımızda 49 hayvanımız var. 61 tane vardı 12 erkeği naklettik. 49 kızıl geyiğin 15'i erkek 34 tanesi de dişi."

"Hayvanların insanlarla temasını çok istemiyoruz"

Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, İstanbul'da yaban hayatı üretim istayonunun ilgi çektiğini belirtti. Geyiklerin insanlarla temasını istemediklerinin de altını çizen Doğan, "İstanbul, Avrupa'nın en büyük metropolü. İstanbul'un güneyi ve kuzeyi farklılık arz ediyor. Yüzde 44'ü orman ve ormanlık alanda çok zengin bir yaban hayatı var. Burası ilgi çeken bir yer. Belgrad Ormanı, piknik ve gezi amaçlı ziyaretçilere açık olduğu için insanlar çok ilgi gösteriyor. Bu bizim çok istediğimiz bir durum da değil. Yani hayvanların insanlarla temasını çok istemiyoruz. Çünkü burada çoğalan hayvanları yeniden yaban hayatına dönmesini sağlamamız lazım. İnsanlarla mümkün mertebe temasının az olmasını istiyoruz" dedi.

Serdal Altıntepe