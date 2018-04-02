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İstanbul'un göbeğinde meydan dayağı attılar

Fatih'te bir turistin cebinden parasını çalan kapkaççıya vatandaşlar meydan dayağı attı. Yumrukların havada uçuştuğu meydan dayağı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbulun göbeğinde meydan dayağı attılar

02 Nisan 2018 08:59
İstanbul'un göbeğinde meydan dayağı attılar - Tıkla İzle

Olay, Fatih Aksaray Mahallesi Mesihpaşa Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, saat 14.30 sıralarında bir turist banka ATM'sinden para çekti. O sırada yoldan geçen bir kapkaççı turistin para çektiğini fark ederek takip etmeye başladı. Turisttin bir anlık dalgınlığından faydalanan kapkaççı adamın yanına yaklaşarak cebinden bir miktar parayı alıp kaçmaya başladı. Kaçan şahıs tarafından soyulduğunu fark eden turist, bir süre kapkaçının peşinden koştu. Turistin bir kişiyi kovaladığını gören vatandaşlar, şahsı yakalayarak durumu anlamaya çalıştı.

Parayı şüpheliden alan turist ve vatandaşlar şahsa meydan dayağı attı. Bir süre sonra vatandaşların elinden kurtulan kapkaççı kaçarak gözden kaybolurken, yumrukların havada uçuştuğu dayak ise cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Murat Horoz

 

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