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İstanbul'un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul'un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada
İstanbul'un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Beyoğlu Fındıklı’da kasklı 3 hırsız, otel önünde park halinde olan 20 bin lira değerindeki motosikleti kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, sahibinin motosikleti 2 hafta önce kredi çekerek aldığı öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 03.20 sıralarında Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir otel de resepsiyon görevlisi olarak çalışan Paşacan Çolak (19), 16 HDY 11 plakalı motosikletini çalıştığı otelin önüne park etti. Gencin içeriye girerek çalışmaya başlamasının ardından gece saatlerinde kasklı 3 hırsız, ilçenin en işlek caddelerinden birindeki motosikleti gözüne kestirdi. Motosikletin lüks otelin önünde park halinde olmasına aldırış etmeyen kasklı 3 hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra 20 bin lira değerindeki motosikleti kaşla göz arasında direksiyon kilidini kırarak çaldı. 

Olayın ardından sabah saatlerinde evine gitmek üzere dışarıya çıkan Çolak, motosikletini bulamayınca otelin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülere bakan genç, motosikletinin hırsızlar tarafından çalındığını fark edince soluğu polis merkezinde aldı. Genç, polis ekiplerine görüntüleri vererek şikayette bulundu.

2 hafta önce kredi çekerek motosikleti satın almış

Öte yandan Paşacan Çolak'ın, 2 hafta önce 20 bin lira kredi çekerek motosikleti satın aldığı öğrenildi. Hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların ise çalıntı motosikletlerle geldikleri belirlendi.

Öte yandan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletlerle otelin önüne gelen 3 zanlı, etrafı kolaçan ediyor. Ardından hırsızlardan biri otelin önüne gelerek motosikletin üstüne çıkıyor. Direksiyon kilidini kıran hırsız, motosikleti çalarak diğerleriyle beraber uzaklaşıyor.
Polis ekipleri, gencin motosikletini bulmak ve hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.  

Doğan Can Cesur 

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