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İstanbul'un kazananı Başakşehir

İstanbul'un kazananı Başakşehir
İstanbul'un kazananı Başakşehir

Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul takımları arasında galip gelen tek ekip Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler, puanını 24'e çıkararak zirvedeki yerini de sağlamlaştırmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçları bugün oynanacak Göztepe-Ç. Rizespor ve DG Sivasspor-Konyaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Geçtiğimiz sezonlara göre daha çekişmeli geçen, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi ligin köklü kulüplerinin de inişli çıkışlı bir performans gösterdiği haftalarda Anadolu takımları ön plana çıkmaya başladı. Şampiyonluk yarışı içinde olan ekipler arasında ise Medipol Başakşehir dikkatleri üzerine çekiyor.

İstanbul takımları arasında tek kazanan 

Özellikle son iki sezonda şampiyonluk yarışında söz sahibi olan Medipol Başakşehir, bu performansını yeni dönemde de sürdürmeye devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, haftayı 24 puanla Galatasaray'ın 4 puan önünde lider bitirmeyi garantiledi. Başakşehir, aynı zamanda İstanbul takımları arasında ligin 11. haftasında galip gelen tek ekip olmayı da başardı. 

Haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Lider Medipol Başakşehir de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynadı. Rakibini Epureanu'nu golüyle 1-0 yenen Abdullah Avcı'nın takımı, hem zirvedeki yerini garantiledi hem de İstanbul'un kazananı olmayı başardı.

Uygar Aydın
 

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