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İstanbul’un müzminleşmiş trafik sorununa çözümün 24 yıllık hikayesi

İstanbul denilince akla gelen en temel sorunlardan biri de trafik yoğunluğu. İstanbul’un nüfusu bugünkü nüfusunun yarısından daha az olduğu 1994 öncesinde trafik yoğunluğu şimdikinden çok daha fazlaydı. Dönemin idarecileri bu alanda da hizmet üretmemişti. İnsanlar evlerine, işlerine, okullarına giderken her gün çile çekiyordu. 1994 trafik sorunu konusunda da bir milat oldu.

İstanbulun müzminleşmiş trafik sorununa çözümün 24 yıllık hikayesi

22 Haziran 2018 11:45
İstanbul’un müzminleşmiş trafik sorununa çözümün 24 yıllık hikayesi - Tıkla İzle

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Bir yandan toplu taşıma yaygınlaştırılıp, metrolarla yoğunluğun bir bölümü yer altına alınırken yeni kavşak ve yollar içinde düğmeye basıldı. Şehrin en kritik arterleri en yoğun noktaları bir bir belirlenerek yeni yol, kavşak ve tünel inşatları için çalışmalar başlatıldı. 24 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazla yatırımla İstanbul’a neredeyse dünyanın etrafını tam tur dönecek uzunlukta yeni yollar kazandırıldı. 

Tüneller açılıyor, mesafeler kısalıyor.

Son 2 yılda yapılan yatırımlarla trafik yoğunluğu % 58’den % 47’ye düştü.
3 tünelin daha yapımı devam ediyor.
Hizmete alınan tünel yollar: 18.660 km
İnşaatı devam eden tünel yollar: 11,225 km
Yapımı planlanan tünel yollar: 161,230 km
Hedef: 191,115 km
 

 

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