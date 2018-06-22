İstanbul’un müzminleşmiş trafik sorununa çözümün 24 yıllık hikayesi

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Bir yandan toplu taşıma yaygınlaştırılıp, metrolarla yoğunluğun bir bölümü yer altına alınırken yeni kavşak ve yollar içinde düğmeye basıldı. Şehrin en kritik arterleri en yoğun noktaları bir bir belirlenerek yeni yol, kavşak ve tünel inşatları için çalışmalar başlatıldı. 24 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılandan daha fazla yatırımla İstanbul’a neredeyse dünyanın etrafını tam tur dönecek uzunlukta yeni yollar kazandırıldı.

Tüneller açılıyor, mesafeler kısalıyor.

Son 2 yılda yapılan yatırımlarla trafik yoğunluğu % 58’den % 47’ye düştü.

3 tünelin daha yapımı devam ediyor.

Hizmete alınan tünel yollar: 18.660 km

İnşaatı devam eden tünel yollar: 11,225 km

Yapımı planlanan tünel yollar: 161,230 km

Hedef: 191,115 km

