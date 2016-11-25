15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız Kulesi, Galata Kulesi gibi İstanbul'un sembol eserleri Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin" kampanyası kapsamında turuncuya büründü.

İÇTAŞ-Astaldi Konsorsiyumu (ICA), kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin" kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyada dünyanın dört bir yanındaki sembol eserler 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu renge bürünecek.

Etkinlik kapsamında İstanbul'da Kız Kulesi, Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi gibi kültürel varlıklarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de turuncuya büründü.

Oğuzcan Yazar - Selim Bayraktar