İstanbul'un yeni Valisi Ali Yerlikaya kente geldi

Gaziantep Valisi olarak görevini sürdürürken geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi olarak atanan Ali Yerlikaya, resmi görevine başlamak üzere bu akşam saatlerinde ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Saat 19.00'da Atatürk Havalimanı'na inen Yerlikaya, VİP salonu girişinde Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bazı ilgililer tarafından karşılandı.

“GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ İSTANBUL İÇİN, BU AZİZ ŞEHİR İÇİN ÇALIŞMAK OLACAK”

Havalimanından ayrıldığı sırada basın mensuplarına değerlendirmede bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Öncelikle Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Bu güvene layık olmak için eşim Hatice Nur Hanım ve hep birlikte gecemiz gündüzümüz İstanbul için, bu aziz şehir için çalışmak olacak. Her fırsatta şehrimizi her konusunu şehrimizle beraber istişare ederek, şehrimizin en razı olduğu şekilde düzenlemek için gayret göstereceğiz. Gazi şehrimizin de selamını getirdim. 4 yıla yakın zamandır gazi şehrin evlatlarıyla beraber güzel hizmetler yaptık. Bu noktaya gelmemizde, İstanbul'a atanmamızda gazi şehrin büyük hakları var. Ama onlarla birlikte onuru yaşarken bugün ‘Bismillah' dedik, yeni geldik. Yarın sabahtan itibaren başlayacağız ve şehrimiz adına 15 milyon İstanbullu kardeşlerimiz adına bizi karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız ve inşallah İstanbul için güzel olan her şeyi birlikte yaşayacağız” dedi.

Ferhat Yasak