Balık Pazarı esnafı Hamza Köksoy, hamsinin fiyatının çinekopu geçtiğini belirterek, “Şu an fiyatlarda hamsi, çinekopun fiyatlarını geçmiş durumda. Hamsinin kilosu 20 lira, çinekopun kilosu 12 lira. halk da şaşırmış vaziyette. Neden diye soracaksınız. Çinekopun daha pahalı olması gerekirken Hamsi daha pahalı. Acayiplik var satışlarda. İnsanlarımız şaşırıyor. Hamsi mi alsak, Çinakop mu alsak? Bakıyor fiyatlara, 20 liralık Hamsi yerine 13 liralık çinekop alıyor” dedi.

“İstavrit düştü”

Geçen hafta istavritin kilosunun 20 lira olduğunu kaydeden Köksoy, “Geçen hafta istavritlerin kilosu 20 liraydı. Şu an da düşüş var. Bol miktarda çıkmasından dolayı. Hamsi gibi çıkarsa fiyatları artar 20 lira olur. Az miktarda çıkarsa fiyat artar. Halkın tepkisi şu. Fakirin yiyeceği bir hamsi, istavrit var. Onun da fiyatları yüksek olunca alamıyorlar. Bu durumdan biz de şikâyetçi, halk da şikayetçi” dedi.

Ergin Yıldız