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İşte 1 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltı sayısı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında yasadışı eylem yapan 165 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İşte 1 Mayısta İstanbulda gözaltı sayısı

01 Mayıs 2017 17:42

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında yasa dışı gösteri eylemleri başlatacağı değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Bu kapsamda 10 ilçede yapılan operasyonlarda izinsiz gösteri yapmaktan 139 şahıs, pankart açmaktan 17 şahıs, yol kapama amaçlı zincir taşıyan 3 şahıs, taşkınlık çıkartan 3 şahıs, havai fişek ve flama taşıyan 3 şahıs olmak üzere toplamda 165 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan şiddet eylemlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 85 adet molotof kokteyli, 3 adet 25 atımlık havai fişek, 95 adet atıma hazır boya dolu şişe, yüz kapama maskesi ve flamalar ele geçirildi.


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