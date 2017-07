İşte 15 Temmuz’un telsiz konuşmaları

Telsiz konuşmalarında Ankara Emniyeti’nin mühimmatın bittiği, vatandaşın ele geçirdiği tanklardaki askerleri darp ettiği gibi olaylar yaşanıyor. Telsiz konuşmalarında polislerin ele geçirilen tanklarla ilgili pratik önerileri; askeri tankın içinden çıkartmak için benzin dökmek veya bomba atmak, ele geçirilen tankı belli etmek için beyaz atlet asmak gibi önerileri ortaya çıkıyor.

Ankara polisinin Genelkurmay Başkanı dışında bütün askeri üniformalıları şüpheli sayılacağının belirtildiği telsiz konuşmalarında, vatandaşın tankların önüne set çekmesi, sokağa çıkması, camilerden anons yapılması, polislerin akrabalarına ulaşarak Ankara Emniyeti’ne gelmeleri de belirtiliyor. Telsiz konuşmalarının en ilginci ise Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar’ın uçaksavarı kullanmasını istediği polis memuru ile arasında geçen diyalog.

"Ateş eden aracı vurun kardeşim"

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan “2010,7610” telsiz anonsuyla 15 Temmuz gecesi saat 23.40 dolaylarında şu emri verdi:

2010- Bu Genelkurmay Kavşakta ateş eden arabadan bahsediliyor, şiddetle karşılık verin kardeşim. Misliyle karşılık veriyorsunuz.

. Doğrudur. Merkez, karşılık veriyoruz ancak araçları hızlı bir şekilde sıyırıp, ateş edip içeri girmeye çalışıyorlar.

2010- Vurun, aracı vurun kardeşim. vur

Merkez- Anlaşıldı, istasyonlarımız, kanalı takip eden istasyonlarımız mukavemet olması durumunda Sayın 2010’un, Sayın 2010’un emirleridir, misliyle karşılık verilecektir. Tamam.

Merkez- Kanalı takip eden istasyonlarımız anlaşıldı mı?

29212- Genelkurmay Kavşakta anlaşıldı efendim, emir ve talimatlar.

Saat 23:44:26

3048- Merkez

Merkez- Dinlemede

3048- Genelkurmay etrafında havadan ateş açan bir unsur var,

Merkez- Sayın 2010

2010- Merkez, ateş eden kim olursa olsun, üniformalı filan bakmayacak, asker masker denmeyecek, misliyle karşılık verilecek. Hangi unsurumuz olursa karşılık verecek.

Merkez- Emir anlaşıldı Sayın Müdürüm, kanalı takip eden istasyonlarımız Sayın 2010’un emirleridir, Sayın 2010’un emirleridir. 122’li mukavemette bulunan, 122’li mukavemette bulunan kim olursa olsun, misliyle karşılık verilecektir. Konuyla ilgili aksaklığa mahal vermeyelim. Ayrıca öncelikle can güvenliğimizi ön planda bulundurarak bu şekilde değerlendirelim tamam.

Saat 00:58

2010- Merkez.

Merkez- Emirleriniz Sayın Müdürüm.

2010- Merkez bu darbeciler karşısında sokağa çıkan vatandaşlarımız devletimize ve milletimize sahip çıkacaklar. Tankların önüne çıkacaklar arkadaşlar bunlara önerilerde bulunsunlar bu konuda.

Merkez- Emir anlaşıldı Sayın Müdürüm kanalı takip eden istasyonlarımız malum konudan dolayı sokağa çıkan vatandaşlarımızı devlet yanına ikazlarda bulunalım Sayın Müdürümüzün talimatlarıdır tamam Emirleridir.

Anons edin, vatandaş sokağa insin!

Saat 01:03:45

7610- Merkez

Merkez- 7610 Merkez dinlemede efendim.

7610- Merkez bağlı Polis Merkezi Amirlerimize sesleniyorum. Bu ekipleri marifetiyle vatandaşı anons etmek suretiyle sesli anonsu etmek megafondan vatandaşı sokağa indirsin merkez. Bu belli noktalara yönlendirsinler merkez.

Akraba eş dost emniyete gelsin

Ankara emniyetinde tanka karşı beylik silah

“2036” koduyla Ankara il Emniyet Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar

16 Temmuz 2017 Saat 01:23:13

- Merkez. Merkez- Dinlemede efendim. - Emniyet iki zırhlı araç girdi. Merkez- Emniyet içerisine zırhlı araç girdi doğru mu efendim?

Merkez- Sayın 2010. Merkez- 2012. Merkez- 2014. 54212

- Merkez.

Merkez- Dinlemede.

54212- Konuşuyor. Şu anda üç tane zırhlı araç içeri girdi efendim. Merkez- Anlaşıldı efendim, durdurma imkânımız var mı? Durdurma imkânımız.

54212- Merkez şu anda olumsuz, biz olay yerinden uzağız şu anda efendim.

Merkez- Anlaşıldı İl 11 içerisinde personelimiz varsa bu araçları durdurma imkanı varsa durdurmaya çalışalım efendim.

2036- 8210 Merkez.

8210- Emirleriniz efendim.

2036- Var mı zarar ziyan?

8210- Olumsuz efendim. .

2036- Tamam. Merkez.

Merkez- Dinlemede efendim.

2036- Personelimiz ne kadar yakını, eşi, dostu, akrabası varsa ülke genelini arasınlar.Bütün herkesi buraya davet etsinler. Merkez- Anlaşıldı kanalı takip eden istasyonlarımız. Yakın akraba çevremizi telefonla arayarak Külliye çevresine, İl 11 çevresine davet edelim efendim.

SAAT:01:51

- Destek durumu ne merkez özel harekat?

Merkez- Anlaşıldı efendim Özel Harekat bir kısmı Külliye çevresinde, bir kısmı Başbakanlık çevresinde, ikaz ettik efendim. Bu 3025’e bağlı unsurlarda bu Ceyhan kapıdan intikal edecekler yardımınıza efendim. ..

- Yüze yakın personelimiz var Merkez burada biz kendi imkanımızla karşılık veriyoruz. Dışarı çıkabilirsek yardımcı oluruz diğerlerine. Merkez- Anlaşıldı efendim uzun namlulu silahımız mevcut mu?

- Olumsuz merkez burada doğru düzgün silah yok silah alanlar dışarıya çıkmış. Kendi beylik tabancalarımızla ateş etmeye çalışıyoruz.

Merkez- Anlaşıldı efendim. ..- Ciddi anlamda da mühimmat sıkıntımız var.

Merkez- Anlaşıldı efendim.

2036- İl 11 deki arkadaşlar: Direnin arkadaşlar direnin...Size ihtiyacımız var takviye gelecek tamam. ..- Anlaşıldı efendim.

Camilerden anons

Saat 01:45:42

.

2036- Merkez.

Merkez- Dinlemede efendim.

2036- Anonsu duyan arkadaşlarla eş, dost, yakını varsa söylesin tüm camilerimizden hocalarımız anons etsinler, sağduyulu vatandaşlarımızı kritik yerlere çağıralım.

Merkez- Anlaşıldı efendim diğer kanallardan da ikaz ettiriyorum. Cami vasıtasıyla megafon vasıtasıyla vatandaşı kritik noktalara yönlendirme şeklinde ikaz ettiriyorum tamam.

2036- Doğrudur merkez.

8214- Merkez 8225 emir doğrultusunda hareket edip, uyarın camilerimizi bu şekilde hareket etsin.

Merkez- Anlaşıldı bu vatandaşlarla birlikte askerleri etkisiz hale getirme imkanınız var mı efendim.

8240- Doğrudur merkez ben vatandaşları askerlerin olduğu yerlere yoğun bir şekilde gönderiyorum. Şu anda vatandaş zaten askere müdahale ediyor. Ancak bu askerler içeride rehin kalan askerleri almaya geldik biz sizdeniz diyorlar.

Merkez- Olumsuz efendim, olumsuz kesinlikle itimat etmeyin. Silahlarını almaya, alabiliyorsanız silahlarını almaya çalışın efendim.

8240- Doğrudur merkez şu anda vatandaş, müdahale ediyor ama askeri araçlar kaçıyor,

Merkez- Anlaşıldı efendim, Askeri personelin silahlarını almaya çalışalım tamam, uzun namlulu silahlarını,

..

2036- Merkez sivil halk desteği lazım bize iyi niyetli insanların desteği. Bu camiler konusu bir an önce devreye alalım. Ve bütün arkadaşlar eş dost akrabasını arasın herkes buraya gelsin.

Ele geçen tanklara beyaz atlet

Saat 02:20:06

.

..34- Merkez.

Merkez- Dinlemede efendim.

.- Bunlar F16 Merkez unsurlarımız güvenli yerlere çekilsin.

Merkez- Anlaşıldı efendim Meclis çevresi Genel Kurmay çevresi bulunan personelimiz can güvenliğini ön planda bulundursunlar efendim. Kanattan F16'lardan, F16'lardan ateş ediliyor efendim can güvenliğimizi ön planda bulunduralım tamam. Ayrıca kanalı takip eden tüm istasyonlarımız bu havadan gelecek taarruza karşı can güvenliğimizi ön planda bulunduralım.

.- .. vurmak suretiyle durduruldu silahı boşaltmayı bilen bir personel varsa intikal etsin.

2036- O ele geçirdikleri tankın sürücüsünün kafasına silahı dayasın görevli, telsiz antenine de beyaz bayrak veya atlet assın Meclise gitsin Meclisi savunsun.

.- .. doğrudur .. tank sürücüsü

2036- Meclise geç Meclis’i savun beyaz bayrak as antenine.

.- Emir anlaşıldı efendim.

Tankın içine benzin atalım

Merkez- Dinlemede.

.- Merkez bu Emniyetin içindeki panzerdeki şahıs çıkmıyor bize benzin ve ateş yakabileceğimiz malzeme lazım. İçeriyi dumanla bırakırsak eğer adam çıkmak zorunda kalacak bize malzeme temin edebilir misiniz?

Merkez- Anlaşıldı efendim bu TEM Şube, TEM Şube memurluğumuz yakınsa bunlarda gaz bombası var ise biber gazı bu şekilde değerlendirmeye çalışalım efendim.

.

Merkez- 2036 Merkez dinlemede efendim.

2036- Merkez Sayın 1010’un söylediği gibi bu bir istiklal savaşı Allah’ın izniyle hep birlikte bunların hakkından geleceğiz. Bu ele geçirilen tankların üzerine sivil vatandaşların resmiyle arkadaşlar sosyal medyadan paylaşsınlar. Ayrıca Anıtkabir’in orada vatandaş 3 tane tankı ele geçirmiş oraya unsurlarımız acele geçip onları bizim kullanımımıza alsınlar.

.-

Darbeci askeri vatandaşın elinden alamıyoruz

darbeci asker vatandaşa,

vatandaş da darbeci askere sıktı

..206- Merkez.

Merkez- Dinlemede efendim.

.- Bu Emniyetin içindeki zırhlıdaki şahsı yaralı olarak çıkardık fakat vatandaşın elinden alamıyoruz bilginiz olsun.

Merkez- Anlaşıldı efendim siz müdahil olmayın efendim tamam.

29212- Merkez şuan Dikmen kapıdayım efendim yangın konusu olumsuz burada.

Merkez- Anlaşıldı efendim.

.- Merkez bu

Merkez- Anlaşıldı istasyonlarımız muhabereniz çakıştı.

.- Merkez.

Merkez- Dinlemede efendim.

.- Vatandaşlar askerleri linç ediyorlar, vatandaşlara sıktılar, vatandaş askere sıktı bilginiz olsun.

Merkez- Anlaşıldı efendim, anlaşıldı vatandaşta 122 varsa bu vatandaşı almaya çalışalım, 122 almaya çalışalım vatandaştan tamam.

.- .. vatandaş çok hırslı bırakmıyor askeri.

Merkez- Anlaşıldı.

2036- Havaya ateş aç, havaya ateş aç kontrol altına al orayı.

.- Beyaz bayrak açtırdık ancak iki tanesi kaldı, vatandaşı ikna etmeye çalışıyoruz tamam.

Genel kurmay başkanı dışında

bütün askeri personel şüphelidir!

Saat 03.09.52

2036- Merkez tekrar ediyorum, Sayın Genelkurmay Başkanı hariç, tüm TSK personeli bizim için şüphelidir, arkadaşlar ona göre davransın,

Merkez- Anlaşıldı efendim, kanalı takip eden istasyonlarımız, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Genelkurmay Başkanımız haricinde tüm askeri personel, askeri personel bizim için şüpheli durumundadır efendim önemle takibi aksaklığa mahal vermeyelim tamam.

8610- Emri takip ettim merkez

2914- Merkez

Tanklara karşı patlayıcı kullanalım

Saat 03.36.25:

3614- Merkez

Merkez- Dinlemede efendim.

3614- Bomba İmha Şubesi patlayıcı kullanabilir zırhlı araçlara karşın, oradaki arkadaşlar bu konuda duyarlı olsunlar, ben onların eski hocalarıyım yani yardım edebilirim.

Merkez- Bu zırhlı araçlarla ilgili doğru mu efendim,

Merkez- 3614 zırhlı araçların açılması ile ilgili patlayıcı kullanabilecek personeliniz mevcut,

3614- Bomba İmha Şubesine İstifa edelim zırhlı araçlara karşı bundan sonra,

Merkez- Anlaşıldı efem

Merkez- 2036

2036- Dinliyorum merkez

Merkez- Anlaşıldı efendim bu 3614 bildirir efendim, bu zırhlı araçlar, teslim olmayan zırhlı araçlara karşı, bomba kullanacak personel mevcutmuş, efendim mühimmat kullanacak personel mevcutmuş bilginiz olsun efendim,

2036- Tamam arkadaşlar kendine dikkat ederek gereğini yapsınlar, olmazsa namludan içeri gaz bombası atsınlar.

Merkez- Anlaşıldı istasyonlarımız talimat doğrultusunda hareket edelim.

Ankara emniyette mühimmat bitti

Saat 03.45.02:

42206- Merkez

Merkez- Dinlemede

42206- Merkez burada birçok arkadaşın mühimmatı eksildi,3-5 mermi ile geziyorlar, buradan bu takviye alma imkânımız var mı, gidip alabileceğimiz yer var mı?

Merkez- Anlaşıldı efem, diğer kanallardan da sordurayım.

42206- İl Emniyet içinde 100 kadar arkadaşın mühimmatı bitti 3-5 mermi kaldı bilginiz olsun.

....

Merkez- Dinlemede efendim,

3614- Merkez Çevik Kuvvet’te uzun namlulu silah var mı acaba lazım bana acil?

Merkez- Anlaşıldı efendim diğer kanaldan teyit edip dönüş yapayım.

Merkez- Ayrıca İl 11’de İl 11’de Şube Müdürlüklerimiz ,Nöbetçi Amirliğinde mühimmatı olan istasyonumuz varsa, mühimmatı olan istasyonumuz varsa, İl 11 içerisindeki personele dağıtımını yapsın efem, tamam.

3012- 3025

3025- . .. anlaşıldı efem, emirleriniz efendim.

3012- 3025 bizim depoda .. 25 duruyor mu?

3025- Olumsuz efendim hepsini bulunduğunuz noktaya yönlendirmiş efendim.

3012- Anlaşıldı.

Merkez- 3018 Uzun namlulu silahımız var mı efendim.

3318- Merkez olumsuz tamamını gönderdik.

..- .. . . .. çok sayıda ekiplerimize yönlendirmiştik tamam.

Merkez- Anlaşıldı

3012- Merkez

Merkez- Dinlemede efendim.

3012- Kumrular etrafındaki unsurlarımızda uzun namlular hepsi merkez.

Merkez- Anlaşıldı efendim 3610 bu nereye talep ediyorsunuz efendim bu uzun namlulu silahı,

3614- Merkez Organize Şubedeyim mühimmatımız bitti tamam.

Merkez- Anlaşıldı efendim bu uzun namlulu mühimmatınız bitti doğrumu anlaşıldı efendim tamam yönlendirmeye çalışıyorum.

3614- Merkez 2 tane MP5 olsa işimi görür birde mühimmatı tamam.

Merkez- Anlaşıldı efendim.

Merkez- 2625 Şubenizde, Şubenizde mühimmat var mı uzun namlulu silahla mühimmat mevcut mu.

2625- Merkez araştırıyorum bilgilendireceğim efendim

Merkez- Anlaşıldı.

2653- Merkez

Merkez- Dinlemede.

2653- Anlaşıldı merkez bu tanklardan aldığımız . .

Merkez- Anonslarınız anlaşılmadı efendim.

2653- Cinayet Büroya tanklardan . . mevcut

Merkez- Anlaşıldı efendim anlaşıldı bu mühimmatları 3610 , 3610 Organize Şubeye mühimmatınız varsa yönlendirelim tamam.

2653- Anlaşıldı merkez.

3614- Merkez bir sandık Keleş mermisi var merkez ,ihtiyacı olan varsa vereyim.

Merkez- Anlaşıldı Kaleşnikof mermisi ihtiyacı olan istasyonumuz varsa 3614'te mevcut talep etsin yönlendirelim tamam.

Kimlik gösterilmeden mühimmat dağıtılmasın

Saat 04:42:59

2918- Merkez

Merkez- Dinlemede.

2918- Merkez bu İl 11 önünde takviye olarak gelen mühimmatı kimlik göstermeden dağıtıyorlar orada vatandaşlarda alıyor bu konuda bir uyaralım biz gerekli ikazı yaptık ama yine de dağıtıma devam ediyorlar vatandaşta alıyor oradan verilen mühimmattan.

Merkez- Anlaşıldı il 11’de bulunan personelimiz mühimmat dağıtımını, mühimmat dağıtımını durduralım efendim durduralım. Kimlik göstermeden, kimlik göstermeden personel kimliğini göstermeden kesinlikle mühimmat dağıtım yapmayalım tamam.

2680- Merkez anons eden istasyon doğru söylüyor. 2-3 şahıs da biz aradan çıkardık mühimmatların çoğu sivillere gidiyor tamam.

Koçum benim !

Saat 05:41:52

8010- Merkez 2036.

2036- Konuşuyor çalıştırabilecek misiniz uçaksavarı?

8010- Şuanda uygun konuma getiriyorum efendim.

2036- Anlaşıldı koçum benim o binanın sana ön cephesine hepsini boşalt.

.- Baba

Merkez- Anons eden istasyonumuz.

Arkadan kelepçe uyarısı

Saat 11.10.44:

Merkez- Anlaşıldı kanalı takip eden istasyonlarımız, bu gözaltı yapan, gözaltı yapan ekiplerimiz, gözaltı yapan ekiplerimiz bu gözaltı yaptıkları şahısları ,gözaltı yaptıkları şahısları mutlak suretle , mutlak suretle arkadan kelepçeleyecekler efem arkadan kelepçeleyerek ilgili birimlere teslim edeceklerdir, konu ile ilgili herhangi bir aksaklığa mahal vermeyelim tamam.

Akın Öztürk kaçıyor

Saat 11.50.02:

Merkez- 8410

8410- Merkez dinliyorum

Merkez- Bu TAI Lojmanları arka tarafından kaçtıkları söyleniyor efendim, TAI lojmanları arka tarafından Akın Öztürk’ün, Akın Öztürk’ün General olduğu söyleniyor, Korumaları ile Beyaz Fluance bir araçla kaçtığı şekilde bilgi var.

8410- Merkez anlaşıldı baktırıyorum.

Saat 11.55.51:

30134- Dinliyorum efendim

3018- Anlaşıldı efendim 3017 araç sizde mi efendim,

30134- 3076 araç bizde efendim

3018- Anlaşıldı tamam.

Merkez- 8410

8410- Merkez 8410 dinliyorum.

Merkez- Beyaz Fluance yazdırmıştık, Akın Öztürk paşayla alakalı kaçan korumaları ile ailesi de mevcutmuş araç içerisinde bilginiz olsun,

8410- Merkez doğrudur o bölgede ekiplerim var benim,

Merkez- Anlaşıldı efendim.