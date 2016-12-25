Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, yargıda atılan önemli adımlar sıralandı. 2016 yılında önemli mevzuat değişikliklerinin yapıldığı belirtilen raporda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, kanunla temel hak ve özgürlüklerin korunmasının, kişisel verilerin daha da güvence altına alınmasının temin edildiği kaydedildi. Bilirkişi Kanunu’nun ise 24 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, kanun sayesinde yargı yetkisini hakimlerle paylaşan hukuki bilirkişilerin tamamen sistem dışına atılacağı ifade edildi. Ceza Muhakemesinde iş yükünün azaltılması ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarının hızlandırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü ifade edilerek, kanunun 24 Kasım 2016 tarihinde TBMM’de kabul edildiği kaydedildi.

“TARİHİ DEĞİŞİM İSTİNAF”

Adalet Bakanlığı raporunda yargı alanındaki adımların en önemlisi olarak istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirildiği anlatıldı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yargı alanında en önemli tarihi reformlardan biri olan istinaf kanun yolu da 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra yargı alanında gerçekleştirilen büyük tarihi reformlardan sonra yapılan en önemli ikinci yargı reformudur. Adli yargıda istinaf 2004’de, idari yargıda istinaf ise 2014’de yasalaştırılmıştır. 20 Temmuz 2016’da ise fiilen faaliyete başlatılmıştır. İstinaf mahkemelerinin faaliyete başlaması ile iki dereceli yargılama sistemine geçilmiş, hak arama yolları çoğalmış, bireylerin hukuki güvencesi artmış, delillerin yeniden değerlendirilmesi imkanı getirilmiş, gerekirse yargılamanın tekrar yapılması sağlanmış, vatandaşlarımızın temyiz incelemesi için artık Ankara’ya gelmek yerine yerel düzeyde ve kolaylıkla haklarını araması sağlanmış, vatandaşlarımıza üst mahkeme huzurunda daha rahat bir temsil imkanı getirilmiş, Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükü azaltılarak gerçek bir içtihat mahkemesi olmasının yolu açılmış, adaletin makul sürede tecellisinin önü açılmıştır."

ADLİ TIP YENİDEN YAPILANDIRILDI

Raporda Adli Tıp Kurumu’nun yeniden yapılandırıldığı belirtilirken, "2002 yılında 6 olan grup başkanlığı sayısı bugün itibariyle 9’a, 18 olan şube müdürlüğü sayısı da 66’ya çıkartılmıştır. 2016 yılında kurum bünyesinde bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak üzere ’Adli Bilişim İhtisas Dairesi’ kurulmuştur" denildi.

Abdullah Sarıca