Diğer
Kategoriler

İşte 2016’da yargıda yapılan reformlar

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2016 yılında yargıda atılan önemli adımlara ilişkin bir rapor hazırladı.

İşte 2016da yargıda yapılan reformlar

25 Aralık 2016 15:03

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, yargıda atılan önemli adımlar sıralandı. 2016 yılında önemli mevzuat değişikliklerinin yapıldığı belirtilen raporda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, kanunla temel hak ve özgürlüklerin korunmasının, kişisel verilerin daha da güvence altına alınmasının temin edildiği kaydedildi. Bilirkişi Kanunu’nun ise 24 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, kanun sayesinde yargı yetkisini hakimlerle paylaşan hukuki bilirkişilerin tamamen sistem dışına atılacağı ifade edildi. Ceza Muhakemesinde iş yükünün azaltılması ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarının hızlandırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü ifade edilerek, kanunun 24 Kasım 2016 tarihinde TBMM’de kabul edildiği kaydedildi.

“TARİHİ DEĞİŞİM İSTİNAF”

Adalet Bakanlığı raporunda yargı alanındaki adımların en önemlisi olarak istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirildiği anlatıldı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yargı alanında en önemli tarihi reformlardan biri olan istinaf kanun yolu da 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra yargı alanında gerçekleştirilen büyük tarihi reformlardan sonra yapılan en önemli ikinci yargı reformudur. Adli yargıda istinaf 2004’de, idari yargıda istinaf ise 2014’de yasalaştırılmıştır. 20 Temmuz 2016’da ise fiilen faaliyete başlatılmıştır. İstinaf mahkemelerinin faaliyete başlaması ile iki dereceli yargılama sistemine geçilmiş, hak arama yolları çoğalmış, bireylerin hukuki güvencesi artmış, delillerin yeniden değerlendirilmesi imkanı getirilmiş, gerekirse yargılamanın tekrar yapılması sağlanmış, vatandaşlarımızın temyiz incelemesi için artık Ankara’ya gelmek yerine yerel düzeyde ve kolaylıkla haklarını araması sağlanmış, vatandaşlarımıza üst mahkeme huzurunda daha rahat bir temsil imkanı getirilmiş, Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükü azaltılarak gerçek bir içtihat mahkemesi olmasının yolu açılmış, adaletin makul sürede tecellisinin önü açılmıştır."

ADLİ TIP YENİDEN YAPILANDIRILDI

Raporda Adli Tıp Kurumu’nun yeniden yapılandırıldığı belirtilirken, "2002 yılında 6 olan grup başkanlığı sayısı bugün itibariyle 9’a, 18 olan şube müdürlüğü sayısı da 66’ya çıkartılmıştır. 2016 yılında kurum bünyesinde bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak üzere ’Adli Bilişim İhtisas Dairesi’ kurulmuştur" denildi.

Abdullah Sarıca 

Etiketler: reform, yargı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç